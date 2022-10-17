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Посол Сирии в Москве завершает свою миссию - РИА Новости, 17.10.2022
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Посол Сирии в Москве завершает свою миссию
Посол Сирии в Москве завершает свою миссию - РИА Новости, 17.10.2022
Посол Сирии в Москве завершает свою миссию
Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад завершает свою миссию, по этому случаю его принял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщил российский МИД. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:27
2022-10-17T17:21
в мире
сергей лавров
москва
россия
сирия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад завершает свою миссию, по этому случаю его принял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщил российский МИД."В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-сирийских отношений, включая расширение сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях. Подчеркнута важность поддержания активного политического диалога между Москвой и Дамаском, а также тесной координации по региональной и международной проблематике с акцентом на задачи комплексного урегулирования в САР", - сообщили в министерстве.В начале октября агентство SANA сообщило, что новым послом Сирии в России назначен Башар аль-Джаафари, занимавший пост замглавы МИД САР.Хаддад занимал пост посла Сирии в Москве с 2011 года. Эти годы совпали с кризисом и вооруженным конфликтом в Сирии, искать выход из которого пришлось в том числе послу. Так, в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.С 2017 года ведутся переговоры в Астане с участием РФ, Ирана и Турции, известные как "астанинский формат".В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
https://ria.ru/20221012/izolyatsiya-1823520432.html
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в мире, сергей лавров, москва, россия, сирия
В мире, Сергей Лавров, Москва, Россия, Сирия
16:27 17.10.2022 (обновлено: 17:21 17.10.2022)
 
Посол Сирии в Москве завершает свою миссию

МИД России: посол Сирии в Москве Хаддад завершает свою миссию

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкЧрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад завершает свою миссию, по этому случаю его принял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщил российский МИД.
"В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-сирийских отношений, включая расширение сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях. Подчеркнута важность поддержания активного политического диалога между Москвой и Дамаском, а также тесной координации по региональной и международной проблематике с акцентом на задачи комплексного урегулирования в САР", - сообщили в министерстве.
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В начале октября агентство SANA сообщило, что новым послом Сирии в России назначен Башар аль-Джаафари, занимавший пост замглавы МИД САР.
Хаддад занимал пост посла Сирии в Москве с 2011 года. Эти годы совпали с кризисом и вооруженным конфликтом в Сирии, искать выход из которого пришлось в том числе послу. Так, в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
С 2017 года ведутся переговоры в Астане с участием РФ, Ирана и Турции, известные как "астанинский формат".
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
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