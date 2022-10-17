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Люксембург выделил 15 процентов оборонного бюджета в помощь Украине - РИА Новости, 17.10.2022
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Люксембург выделил 15 процентов оборонного бюджета в помощь Украине
Люксембург выделил 15 процентов оборонного бюджета в помощь Украине - РИА Новости, 17.10.2022
Люксембург выделил 15 процентов оборонного бюджета в помощь Украине
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что по состоянию на октябрь украинская армия получила военную помощь от Люксембурга в размере 15% от оборонного... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:33
2022-10-17T15:33
в мире
руслан стефанчук
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
люксембург (округ)
украина
россия
верховная рада украины
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что по состоянию на октябрь украинская армия получила военную помощь от Люксембурга в размере 15% от оборонного бюджета этой страны.Стефанчук в понедельник провел беседу с председателем палаты депутатов Люксембурга Фернаном Этженом."Я благодарен Люксембургу за поддержку Украины, в частности, военную. По состоянию на октябрь 15% оборонного бюджета Люксембурга было направлено именно на помощь нашему государству. Мы высоко ценим такую поддержку", - написал Стефанчук в своем Telegram-канале.Он отметил, что Киев и другие города страны подвергаются атаке боевых дронов, поэтому обратился к властям Люксембурга за предоставлением больших объемов поставок оружия.Главы МИД стран Евросоюза на очередном заседании в Люксембурге в понедельник планируют утвердить новый транш финансовой помощи для украинской армии, а также запуск тренировочной миссии для подготовки украинских военных. Подготовка военных может стартовать в середине ноября, бюджет проекта уже согласован. В настоящее время идет согласование вопроса, какие страны будут участвовать в проекте и кто направит для работы в миссии своих инструкторов. Всего за два года планируется подготовить 15 тысяч украинских военных.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221016/pomosch-1824455506.html
https://ria.ru/20221007/fond-1822360723.html
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в мире, руслан стефанчук, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), люксембург (округ), украина, россия, верховная рада украины, нато
В мире, Руслан Стефанчук, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Люксембург (округ), Украина, Россия, Верховная Рада Украины, НАТО
15:33 17.10.2022
 
Люксембург выделил 15 процентов оборонного бюджета в помощь Украине

Спикер Рады Стефанчук: Люксембург выделил 15 процентов оборонного бюджета в помощь Украине

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкВид на мост Адольфа в Люксембурге
Вид на мост Адольфа в Люксембурге - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вид на мост Адольфа в Люксембурге. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что по состоянию на октябрь украинская армия получила военную помощь от Люксембурга в размере 15% от оборонного бюджета этой страны.
Стефанчук в понедельник провел беседу с председателем палаты депутатов Люксембурга Фернаном Этженом.
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Израильский министр по делам диаспоры настаивает на военной помощи Украине
"Я благодарен Люксембургу за поддержку Украины, в частности, военную. По состоянию на октябрь 15% оборонного бюджета Люксембурга было направлено именно на помощь нашему государству. Мы высоко ценим такую поддержку", - написал Стефанчук в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Киев и другие города страны подвергаются атаке боевых дронов, поэтому обратился к властям Люксембурга за предоставлением больших объемов поставок оружия.
Главы МИД стран Евросоюза на очередном заседании в Люксембурге в понедельник планируют утвердить новый транш финансовой помощи для украинской армии, а также запуск тренировочной миссии для подготовки украинских военных. Подготовка военных может стартовать в середине ноября, бюджет проекта уже согласован. В настоящее время идет согласование вопроса, какие страны будут участвовать в проекте и кто направит для работы в миссии своих инструкторов. Всего за два года планируется подготовить 15 тысяч украинских военных.
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Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреРуслан СтефанчукСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Люксембург (округ)УкраинаРоссияВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
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