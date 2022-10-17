https://ria.ru/20221017/pomosch-1824625060.html

Люксембург выделил 15 процентов оборонного бюджета в помощь Украине

Люксембург выделил 15 процентов оборонного бюджета в помощь Украине - РИА Новости, 17.10.2022

Люксембург выделил 15 процентов оборонного бюджета в помощь Украине

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что по состоянию на октябрь украинская армия получила военную помощь от Люксембурга в размере 15% от оборонного... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:33

2022-10-17T15:33

2022-10-17T15:33

в мире

руслан стефанчук

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

люксембург (округ)

украина

россия

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575503134_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_d596eaee553b4555d0f94335d3a2b7bc.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что по состоянию на октябрь украинская армия получила военную помощь от Люксембурга в размере 15% от оборонного бюджета этой страны.Стефанчук в понедельник провел беседу с председателем палаты депутатов Люксембурга Фернаном Этженом."Я благодарен Люксембургу за поддержку Украины, в частности, военную. По состоянию на октябрь 15% оборонного бюджета Люксембурга было направлено именно на помощь нашему государству. Мы высоко ценим такую поддержку", - написал Стефанчук в своем Telegram-канале.Он отметил, что Киев и другие города страны подвергаются атаке боевых дронов, поэтому обратился к властям Люксембурга за предоставлением больших объемов поставок оружия.Главы МИД стран Евросоюза на очередном заседании в Люксембурге в понедельник планируют утвердить новый транш финансовой помощи для украинской армии, а также запуск тренировочной миссии для подготовки украинских военных. Подготовка военных может стартовать в середине ноября, бюджет проекта уже согласован. В настоящее время идет согласование вопроса, какие страны будут участвовать в проекте и кто направит для работы в миссии своих инструкторов. Всего за два года планируется подготовить 15 тысяч украинских военных.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221016/pomosch-1824455506.html

https://ria.ru/20221007/fond-1822360723.html

https://ria.ru/20221015/pentagon-1824223882.html

люксембург (округ)

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, руслан стефанчук, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), люксембург (округ), украина, россия, верховная рада украины, нато