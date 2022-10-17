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Воробьев: центры помощи семьям мобилизованных открылись в Подмосковье - РИА Новости, 17.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221017/pomosch-1824613394.html
Воробьев: центры помощи семьям мобилизованных открылись в Подмосковье
Воробьев: центры помощи семьям мобилизованных открылись в Подмосковье - РИА Новости, 17.10.2022
Воробьев: центры помощи семьям мобилизованных открылись в Подмосковье
Центры помощи семьям мобилизованных и добровольцев открылись на территории Московской области, говорится в сообщении управления пресс-службы губернатора... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:51
2022-10-17T14:51
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Центры помощи семьям мобилизованных и добровольцев открылись на территории Московской области, говорится в сообщении управления пресс-службы губернатора Подмосковья.За каждым из 60 центров закреплены социальные работники, психологи, юристы и волонтеры. Обратившиеся в центр могут получить юридические консультации различного характера, помощь в оформлении документов, а также помощь в устройстве в дошкольное образовательное учреждение без очереди."У каждой семьи свои вопросы – кредитные каникулы, детский сад, социальная поддержка и так далее. Для их решения открываем в каждом округе штаб поддержки семей мобилизованных и добровольцев", — приводятся слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.Всего в помощи семьям мобилизованных задействовано порядка 2 тысяч волонтеров.
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московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), частичная мобилизация в россии, общество
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Частичная мобилизация в России, Общество
14:51 17.10.2022
 

Воробьев: центры помощи семьям мобилизованных открылись в Подмосковье

© Фото : Правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Центры помощи семьям мобилизованных и добровольцев открылись на территории Московской области, говорится в сообщении управления пресс-службы губернатора Подмосковья.
За каждым из 60 центров закреплены социальные работники, психологи, юристы и волонтеры. Обратившиеся в центр могут получить юридические консультации различного характера, помощь в оформлении документов, а также помощь в устройстве в дошкольное образовательное учреждение без очереди.
"У каждой семьи свои вопросы – кредитные каникулы, детский сад, социальная поддержка и так далее. Для их решения открываем в каждом округе штаб поддержки семей мобилизованных и добровольцев", — приводятся слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Всего в помощи семьям мобилизованных задействовано порядка 2 тысяч волонтеров.
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 17:03Новости Подмосковья
В Подмосковье окажут помощь семьям мобилизованных
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Частичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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