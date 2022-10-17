https://ria.ru/20221017/pomosch-1824613394.html
Воробьев: центры помощи семьям мобилизованных открылись в Подмосковье
Воробьев: центры помощи семьям мобилизованных открылись в Подмосковье - РИА Новости, 17.10.2022
Воробьев: центры помощи семьям мобилизованных открылись в Подмосковье
Центры помощи семьям мобилизованных и добровольцев открылись на территории Московской области, говорится в сообщении управления пресс-службы губернатора... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:51
2022-10-17T14:51
2022-10-17T14:51
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Центры помощи семьям мобилизованных и добровольцев открылись на территории Московской области, говорится в сообщении управления пресс-службы губернатора Подмосковья.За каждым из 60 центров закреплены социальные работники, психологи, юристы и волонтеры. Обратившиеся в центр могут получить юридические консультации различного характера, помощь в оформлении документов, а также помощь в устройстве в дошкольное образовательное учреждение без очереди."У каждой семьи свои вопросы – кредитные каникулы, детский сад, социальная поддержка и так далее. Для их решения открываем в каждом округе штаб поддержки семей мобилизованных и добровольцев", — приводятся слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.Всего в помощи семьям мобилизованных задействовано порядка 2 тысяч волонтеров.
https://ria.ru/20221005/pomosch-1821764488.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье), частичная мобилизация в россии, общество
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Частичная мобилизация в России, Общество