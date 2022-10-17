https://ria.ru/20221017/pomosch-1824613394.html

Воробьев: центры помощи семьям мобилизованных открылись в Подмосковье

Воробьев: центры помощи семьям мобилизованных открылись в Подмосковье - РИА Новости, 17.10.2022

Воробьев: центры помощи семьям мобилизованных открылись в Подмосковье

Центры помощи семьям мобилизованных и добровольцев открылись на территории Московской области, говорится в сообщении управления пресс-службы губернатора... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:51

2022-10-17T14:51

2022-10-17T14:51

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Центры помощи семьям мобилизованных и добровольцев открылись на территории Московской области, говорится в сообщении управления пресс-службы губернатора Подмосковья.За каждым из 60 центров закреплены социальные работники, психологи, юристы и волонтеры. Обратившиеся в центр могут получить юридические консультации различного характера, помощь в оформлении документов, а также помощь в устройстве в дошкольное образовательное учреждение без очереди."У каждой семьи свои вопросы – кредитные каникулы, детский сад, социальная поддержка и так далее. Для их решения открываем в каждом округе штаб поддержки семей мобилизованных и добровольцев", — приводятся слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.Всего в помощи семьям мобилизованных задействовано порядка 2 тысяч волонтеров.

https://ria.ru/20221005/pomosch-1821764488.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

андрей воробьев, московская область (подмосковье), частичная мобилизация в россии, общество