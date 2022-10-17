https://ria.ru/20221017/polsha-1824661704.html

В Минске выразили обеспокоенность наращиванием военного потенциала Польши

В Минске выразили обеспокоенность наращиванием военного потенциала Польши - РИА Новости, 17.10.2022

В Минске выразили обеспокоенность наращиванием военного потенциала Польши

Начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:19

2022-10-17T17:19

2022-10-17T17:54

специальная военная операция на украине

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МИНСК, 17 окт – РИА Новости. Начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что Минск беспокоит наращивание военного потенциала Польши на фоне заявлений оборонного ведомства этой страны о готовности начать войну в ближайшие 3-10 лет."Мы также обеспокоены наращиванием польского военного потенциала. С одной стороны, это – внутренне дело Польши, и подготовка армии по предназначению – это естественный процесс. С другой – все это происходит на фоне того, что польское оборонное ведомство открыто заявило о готовности начать войну в ближайшие 3-10 лет. Подчеркну: не наращивание оборонительного потенциала, а войну", - сказал Ревенко на брифинге для военных атташе, аккредитованных в республике. Видео опубликовало в своем telegram-канале минобороны.Он отметил, что белорусская сторона фиксирует интенсивные поставки в польскую армию ударного компонента вооружений, реализацию плана по существенному увеличению национальных вооруженных сил Польши до 300 тысяч человек и формированию дополнительных механизированных дивизий сухопутных войск на востоке страны, у белорусской границы.

https://ria.ru/20221017/belorussiya-1824673786.html

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польша, белоруссия, минск, в мире