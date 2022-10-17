https://ria.ru/20221017/polsha-1824661704.html
В Минске выразили обеспокоенность наращиванием военного потенциала Польши
В Минске выразили обеспокоенность наращиванием военного потенциала Польши - РИА Новости, 17.10.2022
В Минске выразили обеспокоенность наращиванием военного потенциала Польши
Начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:19
2022-10-17T17:19
2022-10-17T17:54
специальная военная операция на украине
польша
белоруссия
минск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733622_0:60:2048:1212_1920x0_80_0_0_75953c14f1fd24643f3bc202a09e3e73.jpg
МИНСК, 17 окт – РИА Новости. Начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что Минск беспокоит наращивание военного потенциала Польши на фоне заявлений оборонного ведомства этой страны о готовности начать войну в ближайшие 3-10 лет."Мы также обеспокоены наращиванием польского военного потенциала. С одной стороны, это – внутренне дело Польши, и подготовка армии по предназначению – это естественный процесс. С другой – все это происходит на фоне того, что польское оборонное ведомство открыто заявило о готовности начать войну в ближайшие 3-10 лет. Подчеркну: не наращивание оборонительного потенциала, а войну", - сказал Ревенко на брифинге для военных атташе, аккредитованных в республике. Видео опубликовало в своем telegram-канале минобороны.Он отметил, что белорусская сторона фиксирует интенсивные поставки в польскую армию ударного компонента вооружений, реализацию плана по существенному увеличению национальных вооруженных сил Польши до 300 тысяч человек и формированию дополнительных механизированных дивизий сухопутных войск на востоке страны, у белорусской границы.
https://ria.ru/20221017/belorussiya-1824673786.html
польша
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733622_91:0:1911:1365_1920x0_80_0_0_cc1548f2915160f192c0bb8676e348d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, белоруссия, минск, в мире
Специальная военная операция на Украине, Польша, Белоруссия, Минск, В мире
17:19 17.10.2022 (обновлено: 17:54 17.10.2022)
В Минске выразили обеспокоенность наращиванием военного потенциала Польши
В Минобороны Белоруссии выразили обеспокоенность наращиванием военного потенциала Польши