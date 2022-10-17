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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 17.10.2022
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Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 17.10.2022
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Кратковременный дождь, порывистый ветер и до плюс 10 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T08:12
2022-10-17T08:12
москва
общество
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Кратковременный дождь, порывистый ветер и до плюс 10 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, кратковременный дождь, плюс 8 - плюс 10 градусов в столице, от плюс 6 до плюс 11 по области. Ветер юго-западный с переходом на западный, 6-11 метров в секунду, порывистый", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление понизится до 752 миллиметров ртутного столба.
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москва, общество, погода, центр "фобос"
Москва, Общество, Погода, Центр "Фобос"
08:12 17.10.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам пообещали кратковременный дождь и порывистый ветер в понедельник

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Кратковременный дождь, порывистый ветер и до плюс 10 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, кратковременный дождь, плюс 8 - плюс 10 градусов в столице, от плюс 6 до плюс 11 по области. Ветер юго-западный с переходом на западный, 6-11 метров в секунду, порывистый", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, атмосферное давление понизится до 752 миллиметров ртутного столба.
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