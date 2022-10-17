https://ria.ru/20221017/pogoda-1824500140.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 17.10.2022

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Кратковременный дождь, порывистый ветер и до плюс 10 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T08:12

2022-10-17T08:12

2022-10-17T08:12

москва

общество

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Кратковременный дождь, порывистый ветер и до плюс 10 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, кратковременный дождь, плюс 8 - плюс 10 градусов в столице, от плюс 6 до плюс 11 по области. Ветер юго-западный с переходом на западный, 6-11 метров в секунду, порывистый", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление понизится до 752 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20221016/osen-1824400178.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, центр "фобос"