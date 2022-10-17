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Кто зажигает огни Москвы? - РИА Новости, 17.10.2022
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Кто зажигает огни Москвы?
Кто зажигает огни Москвы? - РИА Новости, 17.10.2022
Кто зажигает огни Москвы?
Огни Москвы – важный символ столицы. Сотни фонарей освещают городские сооружения. За работу подсветки в труднодоступных местах отвечают промышленные альпинисты. Что именно они делают и как выстроен рабочий процесс – узнайте в нашем ролике.
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Кто зажигает огни Москвы?
Огни Москвы — важный символ столицы. Сотни фонарей освещают городские сооружения. За работу подсветки в труднодоступных местах отвечают промышленные альпинисты. Что именно они делают и как выстроен рабочий процесс — узнайте в нашем ролике.
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москва, городское хозяйство москвы, подсветка, видео
Москва, Городское хозяйство Москвы, Подсветка, Видео
Кто зажигает огни Москвы?
Огни Москвы – важный символ столицы. Сотни фонарей освещают городские сооружения. За работу подсветки в труднодоступных местах отвечают промышленные альпинисты. Что именно они делают и как выстроен рабочий процесс – узнайте в нашем ролике.
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15:32 17.10.2022
 

Кто зажигает огни Москвы?

Читать ria.ru в
Огни Москвы – важный символ столицы. Сотни фонарей освещают городские сооружения. За работу подсветки в труднодоступных местах отвечают промышленные альпинисты. Что именно они делают и как выстроен рабочий процесс – узнайте в нашем ролике.
 
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