https://ria.ru/20221017/podsvetkamoskvy-1824624068.html
Кто зажигает огни Москвы?
Кто зажигает огни Москвы? - РИА Новости, 17.10.2022
Кто зажигает огни Москвы?
Огни Москвы – важный символ столицы. Сотни фонарей освещают городские сооружения. За работу подсветки в труднодоступных местах отвечают промышленные альпинисты. Что именно они делают и как выстроен рабочий процесс – узнайте в нашем ролике.
2022-10-17T15:32
2022-10-17T15:32
2022-10-17T15:32
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кто зажигает огни Москвы?
Огни Москвы — важный символ столицы. Сотни фонарей освещают городские сооружения. За работу подсветки в труднодоступных местах отвечают промышленные альпинисты. Что именно они делают и как выстроен рабочий процесс — узнайте в нашем ролике.
2022-10-17T15:32
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PT4M06S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, городское хозяйство москвы, подсветка, видео
Москва, Городское хозяйство Москвы, Подсветка, Видео
Кто зажигает огни Москвы?
Огни Москвы – важный символ столицы. Сотни фонарей освещают городские сооружения. За работу подсветки в труднодоступных местах отвечают промышленные альпинисты. Что именно они делают и как выстроен рабочий процесс – узнайте в нашем ролике.
2022-10-17T15:32
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PT4M06S
Кто зажигает огни Москвы?
Огни Москвы – важный символ столицы. Сотни фонарей освещают городские сооружения. За работу подсветки в труднодоступных местах отвечают промышленные альпинисты. Что именно они делают и как выстроен рабочий процесс – узнайте в нашем ролике.