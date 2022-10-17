Кто зажигает огни Москвы?

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Огни Москвы – важный символ столицы. Сотни фонарей освещают городские сооружения. За работу подсветки в труднодоступных местах отвечают промышленные альпинисты. Что именно они делают и как выстроен рабочий процесс – узнайте в нашем ролике.