https://ria.ru/20221017/podmoskove-1824504172.html

В Подмосковье полицейские эвакуировали из загоревшегося дома 50 человек

В Подмосковье полицейские эвакуировали из загоревшегося дома 50 человек - РИА Новости, 17.10.2022

В Подмосковье полицейские эвакуировали из загоревшегося дома 50 человек

Полицейские эвакуировали 50 человек из загоревшейся многоэтажки в подмосковном Фрязино, в квартире, где произошел пожар, нашли тело мужчины, сообщает... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T08:57

2022-10-17T08:57

2022-10-17T09:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Полицейские эвакуировали 50 человек из загоревшейся многоэтажки в подмосковном Фрязино, в квартире, где произошел пожар, нашли тело мужчины, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Московской области.Отмечается, что первыми на место происшествия прибыли экипаж патрульно-постовой службы, а также участковый.В ведомстве добавили, что из окна одной из квартир вырывалось пламя, а с балкона верхнего этажа доносились крики о помощи. Правоохранители, не дожидаясь приезда пожарных, вошли в подъезд и начали стучаться в каждую дверь. Взрослым они помогали выйти на улицу, животных выносили на руках."В результате грамотных и слаженных действий сотрудников полиции удалось эвакуировать 50 человек. Когда пожарные ликвидировали возгорание, в квартире, где произошел пожар, обнаружен мужчина без признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали его смерть", - говорится в сообщении.До окончания тушения пожара полицейские охраняли правопорядок, подчеркнули в главке.

https://ria.ru/20221004/feyki-1821367272.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)