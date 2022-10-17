https://ria.ru/20221017/podmoskove-1824504172.html
В Подмосковье полицейские эвакуировали из загоревшегося дома 50 человек
В Подмосковье полицейские эвакуировали из загоревшегося дома 50 человек - РИА Новости, 17.10.2022
В Подмосковье полицейские эвакуировали из загоревшегося дома 50 человек
Полицейские эвакуировали 50 человек из загоревшейся многоэтажки в подмосковном Фрязино, в квартире, где произошел пожар, нашли тело мужчины, сообщает... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T08:57
2022-10-17T08:57
2022-10-17T09:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Полицейские эвакуировали 50 человек из загоревшейся многоэтажки в подмосковном Фрязино, в квартире, где произошел пожар, нашли тело мужчины, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Московской области.Отмечается, что первыми на место происшествия прибыли экипаж патрульно-постовой службы, а также участковый.В ведомстве добавили, что из окна одной из квартир вырывалось пламя, а с балкона верхнего этажа доносились крики о помощи. Правоохранители, не дожидаясь приезда пожарных, вошли в подъезд и начали стучаться в каждую дверь. Взрослым они помогали выйти на улицу, животных выносили на руках."В результате грамотных и слаженных действий сотрудников полиции удалось эвакуировать 50 человек. Когда пожарные ликвидировали возгорание, в квартире, где произошел пожар, обнаружен мужчина без признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали его смерть", - говорится в сообщении.До окончания тушения пожара полицейские охраняли правопорядок, подчеркнули в главке.
https://ria.ru/20221004/feyki-1821367272.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
08:57 17.10.2022 (обновлено: 09:00 17.10.2022)
В Подмосковье полицейские эвакуировали из загоревшегося дома 50 человек
МВД Подмосковья сообщило об эвакуации 50 человек из загоревшегося дома во Фрязино
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.
Полицейские эвакуировали 50 человек из загоревшейся многоэтажки в подмосковном Фрязино, в квартире, где произошел пожар, нашли тело мужчины, сообщает
пресс-служба ГУМВД России по Московской области.
Отмечается, что первыми на место происшествия прибыли экипаж патрульно-постовой службы, а также участковый.
В ведомстве добавили, что из окна одной из квартир вырывалось пламя, а с балкона верхнего этажа доносились крики о помощи. Правоохранители, не дожидаясь приезда пожарных, вошли в подъезд и начали стучаться в каждую дверь. Взрослым они помогали выйти на улицу, животных выносили на руках.
"В результате грамотных и слаженных действий сотрудников полиции удалось эвакуировать 50 человек. Когда пожарные ликвидировали возгорание, в квартире, где произошел пожар, обнаружен мужчина без признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали его смерть", - говорится в сообщении.
До окончания тушения пожара полицейские охраняли правопорядок, подчеркнули в главке.