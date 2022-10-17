https://ria.ru/20221017/podderzhka-1824663838.html

Власти Астраханской области создадут подразделение поддержки мобилизованных

Власти Астраханской области создадут подразделение поддержки мобилизованных - РИА Новости, 17.10.2022

Власти Астраханской области создадут подразделение поддержки мобилизованных

Подразделение, которое займется поддержкой семей мобилизованных, создадут на базе министерства социального развития и труда Астраханской области, сообщает... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:24

2022-10-17T17:24

2022-10-17T17:24

россия

астраханская область

игорь бабушкин

сергей шойгу

владимир путин

частичная мобилизация в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт - РИА Новости. Подразделение, которое займется поддержкой семей мобилизованных, создадут на базе министерства социального развития и труда Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона."Один из главных вопросов, который мне задавали мобилизованные в ходе поездки в Борзой, – поддержка семей. Поэтому считаю важным создать в министерстве социального развития и труда подразделение, которое будет оказывать всевозможную помощь родным наших бойцов. Эту работу мы должны вести постоянно", - сказал губернатор области Игорь Бабушкин на заседании оперштаба по вопросам частичной мобилизации.Ранее сотрудники центров комплексного соцобслуживания населения посетили около 500 семей военнослужащих. Наиболее проблемными вопросами, интересующими семьи призванных, были оказание материальной помощи, решение вопросов оплаты ипотеки и кредитов, подключение газа и ремонт жилья.Среди вопросов, поступающих на горячую линию "122" от жителей Астраханской области, наиболее частыми оказались вопросы бронирования граждан, пребывающих в запасе, медосвидетельствование мобилизованных, а также возможность предоставления им отсрочки от призыва на военную службу. Всего на горячую линию поступило уже около 6 тысяч звонков. По данным заместителя председателя правительства области Виктории Гурьяновой, на портал госуслуг поступило 244 заявления от добровольцев и 30 обращений граждан.Ранее по инициативе губернатора области в регионе было принято решение о единовременной выплате мобилизованным 75 тысяч рублей.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал президент Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.

https://ria.ru/20221017/amunitsiya-1824660077.html

https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824560579.html

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астраханская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, астраханская область, игорь бабушкин, сергей шойгу, владимир путин, частичная мобилизация в россии