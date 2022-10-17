https://ria.ru/20221017/podderzhka-1824643491.html

В Якутске приняли дополнительные меры поддержки семей мобилизованных

В Якутске приняли дополнительные меры поддержки семей мобилизованных - РИА Новости, 17.10.2022

В Якутске приняли дополнительные меры поддержки семей мобилизованных

В бюджете и резервном фонде Якутска предусмотрены средства на дополнительные меры поддержки семей мобилизованных и добровольцев, заявил глава города Евгений... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:29

2022-10-17T16:29

2022-10-17T16:29

республика саха (якутия)

общество

евгений григорьев

айсен николаев

якутск

частичная мобилизация в россии

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 17 окт – РИА Новости. В бюджете и резервном фонде Якутска предусмотрены средства на дополнительные меры поддержки семей мобилизованных и добровольцев, заявил глава города Евгений Григорьев в Telegram.Градоначальник поблагодарил призывников в рамках частичной мобилизации и добровольцев из Якутска. По его словам, в понедельник в городе начал работу Центр поддержки семей участников СВО, где окажут юридическую, психологическую, информационную, волонтерскую и иную помощь. "В дополнение мер федеральной и республиканской поддержки… мы нашли средства в городском бюджете, предусмотрели их в резервном фонде. Мы сделаем все необходимое, чтобы семьи наших защитников получили необходимую поддержку в это сложное время", - сказал глава города.Как отметил Григорьев, такие семьи получат единовременную выплату в 30 тысяч рублей. В школах Якутска детям мобилизованных и призывников организовано бесплатное горячее питание. Также они смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Родителей освободили от оплаты за детский сад. Семьям дается право на внеочередное зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения. Кроме того, им выделят продуктовый набор из местных овощей. В рамках мер поддержки таким семьям предоставят годовую отсрочку от арендной платы и пени за земельный участок, или муниципальное имущество.По словам главы Якутска, горожанам помогут приобрести снаряжения, технические средства для участия в спецоперации. "Тепловизоры, дроны… Сегодня мы ведем адресную работу с нашими добровольцами. В ближайшее время все необходимое им доставят", - рассказал он.Григорьев призвал руководителей организаций взять под личное шефство семьи мобилизованных сотрудников. "Мы должны сплотиться в этом вопросе, чтобы наши воины не переживали за свои семьи, которые остались здесь без них", - добавил он.Ранее сообщалось, что по указу главы региона Айсена Николаева, помимо единовременной выплаты в 200 тысяч рублей, семьи призванных в рамках частичной мобилизации освободят от платы в детсадах, учащихся с 5 по 11 класс обеспечат бесплатным питанием в школах, в вузах и ссузах для детей военнослужащих будет организовано целевое обучение, школьникам предоставят бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Также семьи участников спецоперации и ветеранов боевых действий в Якутии получат субсидию в 150 тысяч рублей на покупку газового оборудования в дома.

https://ria.ru/20221017/podderzhka-1824520646.html

https://ria.ru/20221017/pomosch-1824613394.html

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республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, евгений григорьев, айсен николаев, якутск, частичная мобилизация в россии, республика саха (якутия)