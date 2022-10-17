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В Якутске приняли дополнительные меры поддержки семей мобилизованных - РИА Новости, 17.10.2022
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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20221017/podderzhka-1824643491.html
В Якутске приняли дополнительные меры поддержки семей мобилизованных
В Якутске приняли дополнительные меры поддержки семей мобилизованных - РИА Новости, 17.10.2022
В Якутске приняли дополнительные меры поддержки семей мобилизованных
В бюджете и резервном фонде Якутска предусмотрены средства на дополнительные меры поддержки семей мобилизованных и добровольцев, заявил глава города Евгений... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:29
2022-10-17T16:29
республика саха (якутия)
общество
евгений григорьев
айсен николаев
якутск
частичная мобилизация в россии
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 17 окт – РИА Новости. В бюджете и резервном фонде Якутска предусмотрены средства на дополнительные меры поддержки семей мобилизованных и добровольцев, заявил глава города Евгений Григорьев в Telegram.Градоначальник поблагодарил призывников в рамках частичной мобилизации и добровольцев из Якутска. По его словам, в понедельник в городе начал работу Центр поддержки семей участников СВО, где окажут юридическую, психологическую, информационную, волонтерскую и иную помощь. "В дополнение мер федеральной и республиканской поддержки… мы нашли средства в городском бюджете, предусмотрели их в резервном фонде. Мы сделаем все необходимое, чтобы семьи наших защитников получили необходимую поддержку в это сложное время", - сказал глава города.Как отметил Григорьев, такие семьи получат единовременную выплату в 30 тысяч рублей. В школах Якутска детям мобилизованных и призывников организовано бесплатное горячее питание. Также они смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Родителей освободили от оплаты за детский сад. Семьям дается право на внеочередное зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения. Кроме того, им выделят продуктовый набор из местных овощей. В рамках мер поддержки таким семьям предоставят годовую отсрочку от арендной платы и пени за земельный участок, или муниципальное имущество.По словам главы Якутска, горожанам помогут приобрести снаряжения, технические средства для участия в спецоперации. "Тепловизоры, дроны… Сегодня мы ведем адресную работу с нашими добровольцами. В ближайшее время все необходимое им доставят", - рассказал он.Григорьев призвал руководителей организаций взять под личное шефство семьи мобилизованных сотрудников. "Мы должны сплотиться в этом вопросе, чтобы наши воины не переживали за свои семьи, которые остались здесь без них", - добавил он.Ранее сообщалось, что по указу главы региона Айсена Николаева, помимо единовременной выплаты в 200 тысяч рублей, семьи призванных в рамках частичной мобилизации освободят от платы в детсадах, учащихся с 5 по 11 класс обеспечат бесплатным питанием в школах, в вузах и ссузах для детей военнослужащих будет организовано целевое обучение, школьникам предоставят бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Также семьи участников спецоперации и ветеранов боевых действий в Якутии получат субсидию в 150 тысяч рублей на покупку газового оборудования в дома.
https://ria.ru/20221017/podderzhka-1824520646.html
https://ria.ru/20221017/pomosch-1824613394.html
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общество, евгений григорьев, айсен николаев, якутск, частичная мобилизация в россии, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Общество, Евгений Григорьев, Айсен Николаев, Якутск, Частичная мобилизация в России, Республика Саха (Якутия)
16:29 17.10.2022
 
В Якутске приняли дополнительные меры поддержки семей мобилизованных

В Якутске приняли дополнительные меры поддержки семей мобилизованных и добровольцев

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкВид на город Якутск
Вид на город Якутск - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ЯКУТСК, 17 окт – РИА Новости. В бюджете и резервном фонде Якутска предусмотрены средства на дополнительные меры поддержки семей мобилизованных и добровольцев, заявил глава города Евгений Григорьев в Telegram.
Градоначальник поблагодарил призывников в рамках частичной мобилизации и добровольцев из Якутска. По его словам, в понедельник в городе начал работу Центр поддержки семей участников СВО, где окажут юридическую, психологическую, информационную, волонтерскую и иную помощь. "В дополнение мер федеральной и республиканской поддержки… мы нашли средства в городском бюджете, предусмотрели их в резервном фонде. Мы сделаем все необходимое, чтобы семьи наших защитников получили необходимую поддержку в это сложное время", - сказал глава города.
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 09:53
Минфин направил в правительство проект о мерах поддержки мобилизованных
Как отметил Григорьев, такие семьи получат единовременную выплату в 30 тысяч рублей. В школах Якутска детям мобилизованных и призывников организовано бесплатное горячее питание. Также они смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Родителей освободили от оплаты за детский сад. Семьям дается право на внеочередное зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения. Кроме того, им выделят продуктовый набор из местных овощей. В рамках мер поддержки таким семьям предоставят годовую отсрочку от арендной платы и пени за земельный участок, или муниципальное имущество.
По словам главы Якутска, горожанам помогут приобрести снаряжения, технические средства для участия в спецоперации. "Тепловизоры, дроны… Сегодня мы ведем адресную работу с нашими добровольцами. В ближайшее время все необходимое им доставят", - рассказал он.
Григорьев призвал руководителей организаций взять под личное шефство семьи мобилизованных сотрудников. "Мы должны сплотиться в этом вопросе, чтобы наши воины не переживали за свои семьи, которые остались здесь без них", - добавил он.
Ранее сообщалось, что по указу главы региона Айсена Николаева, помимо единовременной выплаты в 200 тысяч рублей, семьи призванных в рамках частичной мобилизации освободят от платы в детсадах, учащихся с 5 по 11 класс обеспечат бесплатным питанием в школах, в вузах и ссузах для детей военнослужащих будет организовано целевое обучение, школьникам предоставят бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Также семьи участников спецоперации и ветеранов боевых действий в Якутии получат субсидию в 150 тысяч рублей на покупку газового оборудования в дома.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 14:51Новости Подмосковья
Воробьев: центры помощи семьям мобилизованных открылись в Подмосковье
 
Республика Саха (Якутия)ОбществоЕвгений ГригорьевАйсен НиколаевЯкутскЧастичная мобилизация в РоссииРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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