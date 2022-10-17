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Российские экспортеры АПК заинтересованы в партнерах из Саудовской Аравии - РИА Новости, 17.10.2022
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Российские экспортеры АПК заинтересованы в партнерах из Саудовской Аравии
Российские экспортеры АПК заинтересованы в партнерах из Саудовской Аравии - РИА Новости, 17.10.2022
Российские экспортеры АПК заинтересованы в партнерах из Саудовской Аравии
Российские производители сельхозпродукции всерьез заинтересованы в партнерстве с коллегами из Саудовской Аравии, об этом свидетельствует масштабная экспозиция... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T19:55
2022-10-17T19:55
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
вероника никишина
экономика
саудовская аравия
россия
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Российские производители сельхозпродукции всерьез заинтересованы в партнерстве с коллегами из Саудовской Аравии, об этом свидетельствует масштабная экспозиция Made in Russia на выставке Saudi Agriculture 2022, заявила глава Российского экспортного центра (группа ВЭБ) Вероника Никишина."Масштабная экспозиция Made in Russia на выставке Saudi Agriculture 2022 в Эр-Рияде - свидетельство того, что российские экспортеры всерьез заинтересованы в партнерстве с компаниями из Саудовской Аравии в частности и всего региона в целом", - сказала Никишина, выступая на открытии экспозиции.Она добавила, что "экспозиция Made in Russia на Saudi Agriculture стала крупнейшей в истории выставки, в ней принимают участие более 50 российских производителей"."Поставки сельхозпродукции - один из важнейших приоритетов двустороннего сотрудничества России и Саудовской Аравии, и мы видим огромный потенциал для дальнейшего наращивания товарооборота в этом сегменте", - указала Никишина."Я уверена, что итоги сегодняшних деловых встреч трансформируются в реальные контракты и придадут импульс нашему двустороннему сотрудничеству", - отметила глава РЭЦ.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, экономика, саудовская аравия, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Вероника Никишина, Экономика, Саудовская Аравия, Россия
19:55 17.10.2022
 

Российские экспортеры АПК заинтересованы в партнерах из Саудовской Аравии

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Российские производители сельхозпродукции всерьез заинтересованы в партнерстве с коллегами из Саудовской Аравии, об этом свидетельствует масштабная экспозиция Made in Russia на выставке Saudi Agriculture 2022, заявила глава Российского экспортного центра (группа ВЭБ) Вероника Никишина.

"Масштабная экспозиция Made in Russia на выставке Saudi Agriculture 2022 в Эр-Рияде - свидетельство того, что российские экспортеры всерьез заинтересованы в партнерстве с компаниями из Саудовской Аравии в частности и всего региона в целом", - сказала Никишина, выступая на открытии экспозиции.

Она добавила, что "экспозиция Made in Russia на Saudi Agriculture стала крупнейшей в истории выставки, в ней принимают участие более 50 российских производителей".

"Поставки сельхозпродукции - один из важнейших приоритетов двустороннего сотрудничества России и Саудовской Аравии, и мы видим огромный потенциал для дальнейшего наращивания товарооборота в этом сегменте", - указала Никишина.

"Я уверена, что итоги сегодняшних деловых встреч трансформируются в реальные контракты и придадут импульс нашему двустороннему сотрудничеству", - отметила глава РЭЦ.
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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РЭЦ: лучших экспортеров РФ наградят 20 октября на форуме "Сделано в России"
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Вероника НикишинаЭкономикаСаудовская АравияРоссия
 
 
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