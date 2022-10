https://ria.ru/20221017/partnery-1824714508.html

Российские экспортеры АПК заинтересованы в партнерах из Саудовской Аравии

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Российские производители сельхозпродукции всерьез заинтересованы в партнерстве с коллегами из Саудовской Аравии, об этом свидетельствует масштабная экспозиция Made in Russia на выставке Saudi Agriculture 2022, заявила глава Российского экспортного центра (группа ВЭБ) Вероника Никишина."Масштабная экспозиция Made in Russia на выставке Saudi Agriculture 2022 в Эр-Рияде - свидетельство того, что российские экспортеры всерьез заинтересованы в партнерстве с компаниями из Саудовской Аравии в частности и всего региона в целом", - сказала Никишина, выступая на открытии экспозиции.Она добавила, что "экспозиция Made in Russia на Saudi Agriculture стала крупнейшей в истории выставки, в ней принимают участие более 50 российских производителей"."Поставки сельхозпродукции - один из важнейших приоритетов двустороннего сотрудничества России и Саудовской Аравии, и мы видим огромный потенциал для дальнейшего наращивания товарооборота в этом сегменте", - указала Никишина."Я уверена, что итоги сегодняшних деловых встреч трансформируются в реальные контракты и придадут импульс нашему двустороннему сотрудничеству", - отметила глава РЭЦ.

