11:48 17.10.2022 (обновлено: 12:40 17.10.2022)
Одесский губернатор сообщил о попадании ракеты в инфраструктурный объект
Глава Одесской ОВА Марченко сообщил, что российский удар повредил объект инфраструктуры
Одесса. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Одесской области российская высокоточная авиационная ракета Х-59 повредила один из объектов инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Максим Марченко.
"Поврежден объект инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале, не уточняя, о каком объекте речь.
Утром в понедельник мэр Киева Виталий Кличко сообщал о двух взрывах в украинской столице. Позднее власти Днепропетровской области заявили об ударе по энергетической инфраструктуре в Каменском районе.
Минувшей ночью и утром власти объявляли воздушную тревогу в Киеве и Киевской области, Одесской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.
Российские вооруженные силы всю минувшую неделю наносили удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы пришлись на 10 и 11 октября. Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов за полтора дня было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
Как рассказывал РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, удары могут стать фатальными для энергосистемы страны — в случае единовременного массового повреждения машинных залов на большинстве крупных станций.
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