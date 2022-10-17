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Одесский губернатор сообщил о попадании ракеты в инфраструктурный объект - РИА Новости, 17.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/odessa-1824555786.html
Одесский губернатор сообщил о попадании ракеты в инфраструктурный объект
Одесский губернатор сообщил о попадании ракеты в инфраструктурный объект - РИА Новости, 17.10.2022
Одесский губернатор сообщил о попадании ракеты в инфраструктурный объект
В Одесской области российская высокоточная авиационная ракета Х-59 повредила один из объектов инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Максим... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:48
2022-10-17T12:40
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в мире
украина
одесская область
одесса
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Одесской области российская высокоточная авиационная ракета Х-59 повредила один из объектов инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Максим Марченко.Утром в понедельник мэр Киева Виталий Кличко сообщал о двух взрывах в украинской столице. Позднее власти Днепропетровской области заявили об ударе по энергетической инфраструктуре в Каменском районе.Минувшей ночью и утром власти объявляли воздушную тревогу в Киеве и Киевской области, Одесской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.Российские вооруженные силы всю минувшую неделю наносили удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы пришлись на 10 и 11 октября. Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов за полтора дня было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.Как рассказывал РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, удары могут стать фатальными для энергосистемы страны — в случае единовременного массового повреждения машинных залов на большинстве крупных станций.
https://ria.ru/20221017/udary-1824501651.html
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в мире, украина, одесская область, одесса, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Одесса, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:48 17.10.2022 (обновлено: 12:40 17.10.2022)
 
Одесский губернатор сообщил о попадании ракеты в инфраструктурный объект

Глава Одесской ОВА Марченко сообщил, что российский удар повредил объект инфраструктуры

© AFP 2022 / Oleksandr GimanovОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AFP 2022 / Oleksandr Gimanov
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Одесской области российская высокоточная авиационная ракета Х-59 повредила один из объектов инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Максим Марченко.
"Поврежден объект инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале, не уточняя, о каком объекте речь.
Утром в понедельник мэр Киева Виталий Кличко сообщал о двух взрывах в украинской столице. Позднее власти Днепропетровской области заявили об ударе по энергетической инфраструктуре в Каменском районе.
Минувшей ночью и утром власти объявляли воздушную тревогу в Киеве и Киевской области, Одесской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.
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Российские вооруженные силы всю минувшую неделю наносили удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы пришлись на 10 и 11 октября. Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов за полтора дня было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
Как рассказывал РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, удары могут стать фатальными для энергосистемы страны — в случае единовременного массового повреждения машинных залов на большинстве крупных станций.
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