https://ria.ru/20221017/odessa-1824555786.html

Одесский губернатор сообщил о попадании ракеты в инфраструктурный объект

Одесский губернатор сообщил о попадании ракеты в инфраструктурный объект - РИА Новости, 17.10.2022

Одесский губернатор сообщил о попадании ракеты в инфраструктурный объект

В Одесской области российская высокоточная авиационная ракета Х-59 повредила один из объектов инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Максим... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:48

2022-10-17T11:48

2022-10-17T12:40

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Одесской области российская высокоточная авиационная ракета Х-59 повредила один из объектов инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Максим Марченко.Утром в понедельник мэр Киева Виталий Кличко сообщал о двух взрывах в украинской столице. Позднее власти Днепропетровской области заявили об ударе по энергетической инфраструктуре в Каменском районе.Минувшей ночью и утром власти объявляли воздушную тревогу в Киеве и Киевской области, Одесской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.Российские вооруженные силы всю минувшую неделю наносили удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы пришлись на 10 и 11 октября. Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов за полтора дня было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.Как рассказывал РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, удары могут стать фатальными для энергосистемы страны — в случае единовременного массового повреждения машинных залов на большинстве крупных станций.

https://ria.ru/20221017/udary-1824501651.html

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, одесская область, одесса, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр