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Украинские военные обстреляли из "Града" Куйбышевский район Донецка
Украинские военные обстреляли из "Града" Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 17.10.2022
Украинские военные обстреляли из "Града" Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:03
2022-10-17T15:03
2022-10-17T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецкая народная республика
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украина
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.39 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
куйбышевский район
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк, Украина
15:03 17.10.2022 (обновлено: 15:09 17.10.2022)
Украинские военные обстреляли из "Града" Куйбышевский район Донецка
СЦКК: украинские военные выпустили шесть ракет из "Града" по Куйбышевскому району Донецка