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Украинские военные обстреляли из "Града" Куйбышевский район Донецка

Украинские военные обстреляли из "Града" Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 17.10.2022

Украинские военные обстреляли из "Града" Куйбышевский район Донецка

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:03

2022-10-17T15:03

2022-10-17T15:09

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

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сцкк

донецк

украина

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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.39 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

украина

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в мире, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина