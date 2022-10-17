https://ria.ru/20221017/obstrel-1824550227.html

ВСУ обстреляли Донецк и еще пять населенных пунктов

ВСУ обстреляли Донецк и еще пять населенных пунктов - РИА Новости, 17.10.2022

ВСУ обстреляли Донецк и еще пять населенных пунктов

Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 29 снарядов, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:33

2022-10-17T11:33

2022-10-17T11:33

специальная военная операция на украине

донецк

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820009435_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4b3a040729c960586255f069e0d310d.jpg

ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 29 снарядов, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины по направлению: 09.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.00 мск украинские войска выпустили по Широкой Балке пять снарядов калибром 122 миллиметра, в 10.35 мск по Гольмовскому - пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 10.40 мск по Зайцево - пять снарядов из танка.Кроме того, в 10.50 мск украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а также выпустили в 10.57 мск по Каштановому четыре снаряда калибром 122 миллиметра и в 11.04 мск по Ясиноватой - три снаряда калибром 122 миллиметра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20221017/iris-t-1824546903.html

https://ria.ru/20221017/kharkov-1824531182.html

донецк

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины