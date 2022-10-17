https://ria.ru/20221017/obstrel-1824550227.html
ВСУ обстреляли Донецк и еще пять населенных пунктов
ВСУ обстреляли Донецк и еще пять населенных пунктов - РИА Новости, 17.10.2022
ВСУ обстреляли Донецк и еще пять населенных пунктов
Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 29 снарядов, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:33
2022-10-17T11:33
2022-10-17T11:33
специальная военная операция на украине
донецк
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 29 снарядов, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины по направлению: 09.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.00 мск украинские войска выпустили по Широкой Балке пять снарядов калибром 122 миллиметра, в 10.35 мск по Гольмовскому - пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 10.40 мск по Зайцево - пять снарядов из танка.Кроме того, в 10.50 мск украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а также выпустили в 10.57 мск по Каштановому четыре снаряда калибром 122 миллиметра и в 11.04 мск по Ясиноватой - три снаряда калибром 122 миллиметра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20221017/iris-t-1824546903.html
https://ria.ru/20221017/kharkov-1824531182.html
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донецк, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Донецк и еще пять населенных пунктов
ВСУ обстреляли Донецк, Орловку, Зайцево, Гольмовский, Широкую Балку и Ясиноватую