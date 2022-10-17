https://ria.ru/20221017/obschestvo-1824655539.html

США готовят новые подходы для подрыва российского общества, заявил Совбез

США готовят новые подходы для подрыва российского общества, заявил Совбез - РИА Новости, 17.10.2022

США готовят новые подходы для подрыва российского общества, заявил Совбез

Совет безопасности РФ располагает данными, что США и их союзники готовятся применить новые подходы в подрывной работе по разложению российского общества, с этой РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:05

2022-10-17T17:05

2022-10-17T17:47

специальная военная операция на украине

олег храмов

россия

сша

вашингтон (штат)

русская православная церковь

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Совет безопасности РФ располагает данными, что США и их союзники готовятся применить новые подходы в подрывной работе по разложению российского общества, с этой целью используются многопрофильные группы ученых - специалистов по антропологии и этнологии, социальной психологии, математиков, заявил заместитель секретаря Совбеза Олег Храмов."К решению этой задачи Вашингтон и Лондон привлекает многопрофильные группы специалистов в сфере математики, информационной безопасности, антропологии и этнологии, теории систем и системного анализа, социальной психологии и психолингвистики. Это не может оставаться без должного ответа", - добавил он.Запад пытается всеми силами остановить ход истории, подчеркнул Храмов."Поэтому одним из направлений деструктивного воздействия является дискредитация Русской православной церкви, как в обществе, так и христианском мире в целом. Ставится цель разрушения института семьи, навязать неолиберальные псевдодемократические "ценности" однополых браков и гендерного самоопределения", - отметил он."Бесцеремонно фальсифицируя события мировой и отечественной истории, на Западе не гнушаются применять им же осужденные методы - раскручивают маховик "культуры отмены", "войны с памятниками", обвинений СССР в развязывании войны наравне с фашистской Германией и тому подобное", - сказал замсекретаря Совбеза.По словам Храмова, "хорошо оплачиваемая западная пропагандистская машина из взаимосвязанных идеологов, политических фигур, пиар-специалистов и СМИ" в антироссийском угаре цинично оправдывает преступления неонацистов на Украине и в Донбассе. "При этом она теряет ориентиры добра и зла, упиваясь видеокадрами зверств украинского режима на еще неосвобожденных территориях новых регионов России. Подтасовывает факты, да и просто фальсифицирует их", - добавил Храмов."Под внешне благопристойными предлогами Запад стремился планомерно на протяжении многих лет внедрять в систему образования России свои проекты, имея в виду, что они будут способствовать развалу страны", - сказал он.

https://ria.ru/20221017/sovbez-1824657003.html

https://ria.ru/20221017/zapad-1824654555.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

олег храмов, россия, сша, вашингтон (штат), русская православная церковь