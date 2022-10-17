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США готовят новые подходы для подрыва российского общества, заявил Совбез - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/obschestvo-1824655539.html
США готовят новые подходы для подрыва российского общества, заявил Совбез
США готовят новые подходы для подрыва российского общества, заявил Совбез - РИА Новости, 17.10.2022
США готовят новые подходы для подрыва российского общества, заявил Совбез
Совет безопасности РФ располагает данными, что США и их союзники готовятся применить новые подходы в подрывной работе по разложению российского общества, с этой РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:05
2022-10-17T17:47
специальная военная операция на украине
олег храмов
россия
сша
вашингтон (штат)
русская православная церковь
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Совет безопасности РФ располагает данными, что США и их союзники готовятся применить новые подходы в подрывной работе по разложению российского общества, с этой целью используются многопрофильные группы ученых - специалистов по антропологии и этнологии, социальной психологии, математиков, заявил заместитель секретаря Совбеза Олег Храмов."К решению этой задачи Вашингтон и Лондон привлекает многопрофильные группы специалистов в сфере математики, информационной безопасности, антропологии и этнологии, теории систем и системного анализа, социальной психологии и психолингвистики. Это не может оставаться без должного ответа", - добавил он.Запад пытается всеми силами остановить ход истории, подчеркнул Храмов."Поэтому одним из направлений деструктивного воздействия является дискредитация Русской православной церкви, как в обществе, так и христианском мире в целом. Ставится цель разрушения института семьи, навязать неолиберальные псевдодемократические "ценности" однополых браков и гендерного самоопределения", - отметил он."Бесцеремонно фальсифицируя события мировой и отечественной истории, на Западе не гнушаются применять им же осужденные методы - раскручивают маховик "культуры отмены", "войны с памятниками", обвинений СССР в развязывании войны наравне с фашистской Германией и тому подобное", - сказал замсекретаря Совбеза.По словам Храмова, "хорошо оплачиваемая западная пропагандистская машина из взаимосвязанных идеологов, политических фигур, пиар-специалистов и СМИ" в антироссийском угаре цинично оправдывает преступления неонацистов на Украине и в Донбассе. "При этом она теряет ориентиры добра и зла, упиваясь видеокадрами зверств украинского режима на еще неосвобожденных территориях новых регионов России. Подтасовывает факты, да и просто фальсифицирует их", - добавил Храмов."Под внешне благопристойными предлогами Запад стремился планомерно на протяжении многих лет внедрять в систему образования России свои проекты, имея в виду, что они будут способствовать развалу страны", - сказал он.
https://ria.ru/20221017/sovbez-1824657003.html
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олег храмов, россия, сша, вашингтон (штат), русская православная церковь
Специальная военная операция на Украине, Олег Храмов, Россия, США, Вашингтон (штат), Русская православная церковь
17:05 17.10.2022 (обновлено: 17:47 17.10.2022)
 
США готовят новые подходы для подрыва российского общества, заявил Совбез

Совбез: США и их союзники готовят новые подходы по разложению российского общества

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкМестные жители гуляют на набережной реки Томь в Кемерово
Местные жители гуляют на набережной реки Томь в Кемерово - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Местные жители гуляют на набережной реки Томь в Кемерово. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Совет безопасности РФ располагает данными, что США и их союзники готовятся применить новые подходы в подрывной работе по разложению российского общества, с этой целью используются многопрофильные группы ученых - специалистов по антропологии и этнологии, социальной психологии, математиков, заявил заместитель секретаря Совбеза Олег Храмов.
"Имеющаяся в Совете безопасности России информация свидетельствует о готовности США и их союзников корректировать свою тактику с учетом оценки динамики изменений обстановки и отрабатывать новые подходы к подрывной работе по переформатированию сознания россиян", - сказал Храмов в интервью "Российской газете".
"К решению этой задачи Вашингтон и Лондон привлекает многопрофильные группы специалистов в сфере математики, информационной безопасности, антропологии и этнологии, теории систем и системного анализа, социальной психологии и психолингвистики. Это не может оставаться без должного ответа", - добавил он.
Запад пытается всеми силами остановить ход истории, подчеркнул Храмов.
"Поэтому одним из направлений деструктивного воздействия является дискредитация Русской православной церкви, как в обществе, так и христианском мире в целом. Ставится цель разрушения института семьи, навязать неолиберальные псевдодемократические "ценности" однополых браков и гендерного самоопределения", - отметил он.
Девушка в наушниках - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 17:09
В Совбезе назвали цели подрывной работы Запада
"Бесцеремонно фальсифицируя события мировой и отечественной истории, на Западе не гнушаются применять им же осужденные методы - раскручивают маховик "культуры отмены", "войны с памятниками", обвинений СССР в развязывании войны наравне с фашистской Германией и тому подобное", - сказал замсекретаря Совбеза.
По словам Храмова, "хорошо оплачиваемая западная пропагандистская машина из взаимосвязанных идеологов, политических фигур, пиар-специалистов и СМИ" в антироссийском угаре цинично оправдывает преступления неонацистов на Украине и в Донбассе. "При этом она теряет ориентиры добра и зла, упиваясь видеокадрами зверств украинского режима на еще неосвобожденных территориях новых регионов России. Подтасовывает факты, да и просто фальсифицирует их", - добавил Храмов.
"Под внешне благопристойными предлогами Запад стремился планомерно на протяжении многих лет внедрять в систему образования России свои проекты, имея в виду, что они будут способствовать развалу страны", - сказал он.
Заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Олег Храмов - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 17:03
Запад привлекает звезд-оппозиционеров в "пятую колонну", заявил Совбез
 
Специальная военная операция на УкраинеОлег ХрамовРоссияСШАВашингтон (штат)Русская православная церковь
 
 
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