https://ria.ru/20221017/nikolaev-1824501749.html
В Николаевской области объявили новую воздушную тревогу
В Николаевской области объявили новую воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2022
В Николаевской области объявили новую воздушную тревогу
Воздушную тревогу вновь объявили в Николаевской области Украины, сообщил глава обладминистрации Виталий Ким. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T08:24
2022-10-17T08:24
2022-10-17T08:26
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу вновь объявили в Николаевской области Украины, сообщил глава обладминистрации Виталий Ким."Воздушная тревога. Вся область. 8.10", - говорится в сообщении Кима в Telegram-канале.
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Николаевская область, Украина, Telegram (приложение), В мире
08:24 17.10.2022 (обновлено: 08:26 17.10.2022)
В Николаевской области объявили новую воздушную тревогу
Глава Николаевской области Виталий Ким заявил о новой воздушной тревоге