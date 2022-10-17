https://ria.ru/20221017/nikolaev-1824501749.html

В Николаевской области объявили новую воздушную тревогу

В Николаевской области объявили новую воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2022

В Николаевской области объявили новую воздушную тревогу

Воздушную тревогу вновь объявили в Николаевской области Украины, сообщил глава обладминистрации Виталий Ким. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T08:24

2022-10-17T08:24

2022-10-17T08:26

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу вновь объявили в Николаевской области Украины, сообщил глава обладминистрации Виталий Ким."Воздушная тревога. Вся область. 8.10", - говорится в сообщении Кима в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221017/trevoga-1824492094.html

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николаевская область, украина, telegram (приложение), в мире