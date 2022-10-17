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В Николаевской области объявили новую воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2022
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В Николаевской области объявили новую воздушную тревогу
В Николаевской области объявили новую воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2022
В Николаевской области объявили новую воздушную тревогу
Воздушную тревогу вновь объявили в Николаевской области Украины, сообщил глава обладминистрации Виталий Ким. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T08:24
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу вновь объявили в Николаевской области Украины, сообщил глава обладминистрации Виталий Ким."Воздушная тревога. Вся область. 8.10", - говорится в сообщении Кима в Telegram-канале.
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николаевская область, украина, telegram (приложение), в мире
Николаевская область, Украина, Telegram (приложение), В мире
08:24 17.10.2022 (обновлено: 08:26 17.10.2022)
 
В Николаевской области объявили новую воздушную тревогу

Глава Николаевской области Виталий Ким заявил о новой воздушной тревоге

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГлава Николаевской областной администрации Виталий Ким
Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу вновь объявили в Николаевской области Украины, сообщил глава обладминистрации Виталий Ким.
"Воздушная тревога. Вся область. 8.10", - говорится в сообщении Кима в Telegram-канале.
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