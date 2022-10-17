https://ria.ru/20221017/neft-1824569168.html

Пошлина на экспорт нефти из России снизится до 42,7 доллара за тонну

Пошлина на экспорт нефти из России снизится до 42,7 доллара за тонну - РИА Новости, 17.10.2022

Пошлина на экспорт нефти из России снизится до 42,7 доллара за тонну

Средняя цена российской нефти марки Urals за период с 15 сентября по 14 октября составила 70,2 доллара за баррель против 72,65 доллара за баррель месяцем ранее; РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:33

2022-10-17T12:33

2022-10-17T12:33

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urals

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Средняя цена российской нефти марки Urals за период с 15 сентября по 14 октября составила 70,2 доллара за баррель против 72,65 доллара за баррель месяцем ранее; пошлина на экспорт нефти из России с 1 ноября снизится на 1,7 доллара - до 42,7 доллара за тонну, следует из материалов на сайте Минфина."Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 сентября 2022 года по 14 октября 2022 года составила 70,2 доллара за баррель, или 512,6 доллара за тонну. Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 ноября 2022 года понизится на 1,7 доллара и составит 42,7 доллара за тонну", - говорится в сообщении.В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 44,4 доллара за тонну.Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до 12,8 доллара с 13,3 доллара за тонну, на темные - до 42,7 доллара с 44,4 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина опустится до 12,8 доллара с 13,3 доллара за тонну, а прямогонного (нафты) - до 23,4 доллара с 24,4 доллара за тонну.Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) с 1 ноября вырастет до 96,2 доллара с 90,7 доллара, на чистые фракции СУГ - до 86,5 доллара с 81,6 доллара, на кокс - снизится до 2,7 доллара с 2,8 доллара за тонну.

https://ria.ru/20221014/neft-1824118872.html

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), нефть, цены на нефть, urals