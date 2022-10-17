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ВС России пресекли попытку наступления ВСУ на Лисичанском направлении - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/nastuplenie-1824573897.html
ВС России пресекли попытку наступления ВСУ на Лисичанском направлении
ВС России пресекли попытку наступления ВСУ на Лисичанском направлении - РИА Новости, 17.10.2022
ВС России пресекли попытку наступления ВСУ на Лисичанском направлении
Вооруженные силы России на лисичанском направлении сорвали наступление войск Украины и отбросили их на исходные рубежи, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:44
2022-10-17T17:41
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Вооруженные силы России на лисичанском направлении сорвали наступление войск Украины и отбросили их на исходные рубежи, сообщили в Минобороны РФ."На лисичанском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предприняла неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Стряповка Донецкой Народной Республики. Активными действиями российских войск подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221017/spetsoperatsiya-1824574328.html
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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
12:44 17.10.2022 (обновлено: 17:41 17.10.2022)
 
ВС России пресекли попытку наступления ВСУ на Лисичанском направлении

ВС России отбросили ВСУ на Лисичанском направлении, уничтожив более 50 боевиков

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВДВ РФ заряжает подствольный гранатомет боеприпасом
Военнослужащий ВДВ РФ заряжает подствольный гранатомет боеприпасом - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВДВ РФ заряжает подствольный гранатомет боеприпасом. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Вооруженные силы России на лисичанском направлении сорвали наступление войск Украины и отбросили их на исходные рубежи, сообщили в Минобороны РФ.
"На лисичанском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предприняла неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Стряповка Донецкой Народной Республики. Активными действиями российских войск подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа", - сказали в ведомстве.
Связист ВДВ России на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 12:45Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили около 160 солдат ВСУ на Купянском направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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