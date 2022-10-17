https://ria.ru/20221017/nastuplenie-1824573897.html

ВС России пресекли попытку наступления ВСУ на Лисичанском направлении

ВС России пресекли попытку наступления ВСУ на Лисичанском направлении - РИА Новости, 17.10.2022

ВС России пресекли попытку наступления ВСУ на Лисичанском направлении

Вооруженные силы России на лисичанском направлении сорвали наступление войск Украины и отбросили их на исходные рубежи, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:44

2022-10-17T12:44

2022-10-17T17:41

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Вооруженные силы России на лисичанском направлении сорвали наступление войск Украины и отбросили их на исходные рубежи, сообщили в Минобороны РФ."На лисичанском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предприняла неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Стряповка Донецкой Народной Республики. Активными действиями российских войск подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221017/spetsoperatsiya-1824574328.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность