https://ria.ru/20221017/nastuplenie-1824573897.html
ВС России пресекли попытку наступления ВСУ на Лисичанском направлении
ВС России пресекли попытку наступления ВСУ на Лисичанском направлении - РИА Новости, 17.10.2022
ВС России пресекли попытку наступления ВСУ на Лисичанском направлении
Вооруженные силы России на лисичанском направлении сорвали наступление войск Украины и отбросили их на исходные рубежи, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:44
2022-10-17T12:44
2022-10-17T17:41
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003987_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_e75a7e46eb43852ca890ff5008a379f3.jpg
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Вооруженные силы России на лисичанском направлении сорвали наступление войск Украины и отбросили их на исходные рубежи, сообщили в Минобороны РФ."На лисичанском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предприняла неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Стряповка Донецкой Народной Республики. Активными действиями российских войск подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221017/spetsoperatsiya-1824574328.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003987_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ceb2de0e7b75fe8d45cf2279f06d7db9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
12:44 17.10.2022 (обновлено: 17:41 17.10.2022)
ВС России пресекли попытку наступления ВСУ на Лисичанском направлении
ВС России отбросили ВСУ на Лисичанском направлении, уничтожив более 50 боевиков