https://ria.ru/20221017/napryazhennost-1824673970.html
Россия открыта к работе по снижению напряженности
Россия открыта к работе по снижению напряженности - РИА Новости, 17.10.2022
Россия открыта к работе по снижению напряженности
Россия открыта к работе по недопущению гонки вооружений, снижению напряженности и минимизации стратегических рисков, но это возможно только на основе уважения... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:48
2022-10-17T17:48
2022-10-17T18:14
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ООН, 17 окт – РИА Новости. Россия открыта к работе по недопущению гонки вооружений, снижению напряженности и минимизации стратегических рисков, но это возможно только на основе уважения ее интересов и равноправия, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов."В июле 2021 по российской инициативе в феврале прошлого года на пять лет был продлен договор по СНВ. В июле 2021 года по договоренности президентов России и США был инициирован комплексный диалог по стратегической стабильности. Однако США девальвировали данные диалоговые усилия", - сказал Воронцов."В принципиальном плане остаемся открытыми к работе по снижению напряженности, недопущению гонки вооружений и минимизации стратегических рисков. Однако это возможно исключительно на основе равноправия и уважения российских интересов", - подчеркнул он.
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россия, оон, сша
17:48 17.10.2022 (обновлено: 18:14 17.10.2022)
Россия открыта к работе по снижению напряженности
МИД: Россия открыта к работе по снижению напряженности и недопущению гонки вооружений
ООН, 17 окт – РИА Новости. Россия открыта к работе по недопущению гонки вооружений, снижению напряженности и минимизации стратегических рисков, но это возможно только на основе уважения ее интересов и равноправия, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.
"В июле 2021 по российской инициативе в феврале прошлого года на пять лет был продлен договор по СНВ. В июле 2021 года по договоренности президентов России и США
был инициирован комплексный диалог по стратегической стабильности. Однако США девальвировали данные диалоговые усилия", - сказал Воронцов.
"В принципиальном плане остаемся открытыми к работе по снижению напряженности, недопущению гонки вооружений и минимизации стратегических рисков. Однако это возможно исключительно на основе равноправия и уважения российских интересов", - подчеркнул он.