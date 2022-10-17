https://ria.ru/20221017/nakopleniya-1824566703.html

Большинство россиян не имеют накоплений, показал опрос

Большинство россиян не имеют накоплений, показал опрос - РИА Новости, 17.10.2022

Большинство россиян не имеют накоплений, показал опрос

Больше половины россиян (51%) в данный момент не имеют накоплений, чаще других откладывают граждане старше 60 лет, среди них 53% имеют сбережения,... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:26

2022-10-17T12:26

2022-10-17T12:26

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Больше половины россиян (51%) в данный момент не имеют накоплений, чаще других откладывают граждане старше 60 лет, среди них 53% имеют сбережения, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Согласно исследованию, в настоящий момент сбережения есть у 44% россиян, 51% накоплений не имеют, 5% затруднились в ответом.Больше других (53%) деньги откладывают люди старше 60 лет, среди молодёжи от 18 до 24 лет откладывают 47%, от 25 до 34 лет - 39%, от 35 до 44 лет накопления имеют 38%, и от 45 до 59 лет - 40%.Чаще сбережения имеют мужчины, среди них откладывают 50%, среди женщин - 38%.На всякий случай откладывают деньги 31% граждан, 19% - на ремонт квартиры, 17% - на отдых и лечение, на старость копят 16%, 10% - на покупку недвижимости, 9% хотят получать доход в виде процента, ещё 8% копят на дорогие вещи, которые не могут приобрети сразу, 7% - на образование себе или близким, 6% хотят купить автомобиль.Также 30% тех, кто не имеет возможности, но хотел бы откладывать, делал бы это для покупки недвижимости, 29% хотели бы копить на отдых, 20% - на ремонт, 19% - на старость, 18% хотели бы приобрести авто, 17% хотели бы получать процент, 16% откладывали бы про запас, 14% - на образование, по 10% на покупку дорогих вещей и открытие бизнеса.Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов назвал три причины увеличения граждан со сбережениями за последние десять-двенадцать лет."Первая – рост финансовой грамотности: целенаправленная политика государства по распространению экономических знаний среди разных аудиторий, очевидно, дает свои первые плоды. Вторая – рост доходов граждан: за 2010-е годы реальные располагаемые доходы россиян в целом выросли, несмотря на несколько кризисных лет и резкое снижение курса рубля в 2014 году. Третья причина – развитие финансовых институтов: предложение для населения стало более разнообразным, понятным и доступным, прежде всего, благодаря цифровизации финансовых услуг", - сказал Львов, слова которого опубликовали в Telegram-канале ВЦИОМ.Однако он отмечает дезориентацию граждан в вопросе последующих вложений и трат."Доля тех, кто слабо представляет себе, для чего ему нужны накопления, а речь идет о той трети населения, которая копит "на всякий случай, про запас" - кажется высоковатой", - отмечает Львов.По его словам, это не очень хороший сигнал для экономики, но, возможно, это реакция на временную неопределенность, и позже ситуация придет в норму.Инициативный всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проводился 11 августа 2022 года среди 1600 граждан в возрасте от 18 лет. Респонденты, отобранные по стратифицированной случайной выборке из вероятностной панели, заполняли вопросник онлайн. Участники вероятностной панели рекрутируются в ходе ежедневного всероссийского телефонного (CATI) опроса "Спутник".

https://ria.ru/20221017/avtomobil-1824484717.html

https://ria.ru/20221015/pensiya-1824221375.html

https://ria.ru/20220926/obman-1819399172.html

https://ria.ru/20221003/pensiya-1821050243.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

вциом, общество, россия