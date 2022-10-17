https://ria.ru/20221017/naemniki-1824541102.html

СК проверит участие военных из США в боевых действиях в Харьковской области

СК проверит участие военных из США в боевых действиях в Харьковской области - РИА Новости, 17.10.2022

СК проверит участие военных из США в боевых действиях в Харьковской области

Следственный комитет России проведет проверку информации об участии офицеров из США, Великобритании, Польши, Италии и Канады в военных действиях на стороне... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T10:57

2022-10-17T10:57

2022-10-17T10:57

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

россия

сша

великобритания

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Следственный комитет России проведет проверку информации об участии офицеров из США, Великобритании, Польши, Италии и Канады в военных действиях на стороне Киева, сообщается в Telegram-канале СК."По информации, полученной журналистами от разведчика украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктора Бережного, который попал в плен к военным ЛНР на сватовском направлении, более ста иностранных боевиков участвуют в военных действиях в Балаклее, Семеновке, Шевченково, Купянске и Берестовое Харьковской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди участников иностранного легиона офицеры из США, Великобритании, Польши, Италии и Канады. По словам военнопленного, "опыт иностранных наемников способствует сплоченному ведению боевых действий на стороне Украины".Добавляется, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина следователи проверят данную информацию, по результатам проверки действиям иностранцев будет дана правовая оценка согласно нормам Уголовного кодекса РФ.

https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824297515.html

россия

сша

великобритания

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, сша, великобритания