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СК проверит участие военных из США в боевых действиях в Харьковской области - РИА Новости, 17.10.2022
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СК проверит участие военных из США в боевых действиях в Харьковской области
СК проверит участие военных из США в боевых действиях в Харьковской области - РИА Новости, 17.10.2022
СК проверит участие военных из США в боевых действиях в Харьковской области
Следственный комитет России проведет проверку информации об участии офицеров из США, Великобритании, Польши, Италии и Канады в военных действиях на стороне... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:57
2022-10-17T10:57
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
россия
сша
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Следственный комитет России проведет проверку информации об участии офицеров из США, Великобритании, Польши, Италии и Канады в военных действиях на стороне Киева, сообщается в Telegram-канале СК."По информации, полученной журналистами от разведчика украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктора Бережного, который попал в плен к военным ЛНР на сватовском направлении, более ста иностранных боевиков участвуют в военных действиях в Балаклее, Семеновке, Шевченково, Купянске и Берестовое Харьковской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди участников иностранного легиона офицеры из США, Великобритании, Польши, Италии и Канады. По словам военнопленного, "опыт иностранных наемников способствует сплоченному ведению боевых действий на стороне Украины".Добавляется, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина следователи проверят данную информацию, по результатам проверки действиям иностранцев будет дана правовая оценка согласно нормам Уголовного кодекса РФ.
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в мире, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, сша, великобритания
В мире, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Россия, США, Великобритания
10:57 17.10.2022
 
СК проверит участие военных из США в боевых действиях в Харьковской области

СК даст оценку участию офицеров из США и Британии в боевых действиях в Харьковской области

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Следственный комитет России проведет проверку информации об участии офицеров из США, Великобритании, Польши, Италии и Канады в военных действиях на стороне Киева, сообщается в Telegram-канале СК.
"По информации, полученной журналистами от разведчика украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктора Бережного, который попал в плен к военным ЛНР на сватовском направлении, более ста иностранных боевиков участвуют в военных действиях в Балаклее, Семеновке, Шевченково, Купянске и Берестовое Харьковской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди участников иностранного легиона офицеры из США, Великобритании, Польши, Италии и Канады. По словам военнопленного, "опыт иностранных наемников способствует сплоченному ведению боевых действий на стороне Украины".
Добавляется, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина следователи проверят данную информацию, по результатам проверки действиям иностранцев будет дана правовая оценка согласно нормам Уголовного кодекса РФ.
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В миреСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинРоссияСШАВеликобритания
 
 
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