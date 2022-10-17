https://ria.ru/20221017/ms-21-1824618917.html

Власти рассказали об испытаниях МС-21 с российскими двигателями

Власти рассказали об испытаниях МС-21 с российскими двигателями - РИА Новости, 17.10.2022

Власти рассказали об испытаниях МС-21 с российскими двигателями

Первый опытный самолет МС-21 с российскими двигателями совершил более 100 успешных полетов, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:22

2022-10-17T15:22

2022-10-17T15:22

туризм

туризм

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

мс-21

новости - туризм

самолеты

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Первый опытный самолет МС-21 с российскими двигателями совершил более 100 успешных полетов, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Первый опытный лайнер с российскими двигателями осуществил уже более 100 успешных полетов", — сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.МС- 21 -300/310 — российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов российского производства. Лайнер совершил первый полет в конце декабря 2021 года.

https://ria.ru/20220907/samolety-1814993566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), мс-21, новости - туризм, самолеты