https://ria.ru/20221017/mospriroda-1825109659.html

Мосприрода подготовила программу мероприятий к Международному дню бобра

Мосприрода подготовила программу мероприятий к Международному дню бобра - РИА Новости, 19.10.2022

Мосприрода подготовила программу мероприятий к Международному дню бобра

Специалисты Мосприроды подготовили программу мероприятий к Международному дню бобра, в экоцентрах посетителей ждут тематические мастер-классы и лекции, сообщили РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-17T17:56

2022-10-17T17:56

2022-10-19T14:52

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мосприрода

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дикие животные

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Специалисты Мосприроды подготовили программу мероприятий к Международному дню бобра, в экоцентрах посетителей ждут тематические мастер-классы и лекции, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Специалисты Мосприроды подготовили программу мероприятий к Международному дню бобра. К началу XX века бобр находился на грани исчезновения. Международный День бобра, который отмечается в мире дважды в год – 7 апреля и 18 октября, призван привлечь внимание к проблеме восстановления популяции этого животного", - говорится в сообщении.Отмечается, что 18, 20 и 22 октября жителей столицы ждут тематические мастер-классы, лекции и даже фестиваль "День бобра".Кроме того, уточняется, что бобры – самые крупные грызуны в России. Они занесены в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы. Также речные бобры семьями живут в природном заказнике "Долина реки Сетунь" района Ново-Переделкино – в пойме реки Алешинки они сконструировали самую большую плотину в столице, в природно-исторических парках "Покровское-Стрешнево", "Останкино", "Москворецкий", "Царицыно", в комплексном заказнике "Зеленоградский", на территории памятника природы "Серебряный Бор".В сообщении москвичам напомнили, что кормить бобров не нужно. Их организм настроен на переваривание довольно грубой пищи, в этом ему помогает особая микрофлора. А вот подкорм бобров "человеческой" едой может навредить их пищеварению.

https://ria.ru/20221016/moskva-1824385726.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мосприрода, москва, дикие животные