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Мосприрода подготовила программу мероприятий к Международному дню бобра - РИА Новости, 19.10.2022
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Мосприрода подготовила программу мероприятий к Международному дню бобра
Мосприрода подготовила программу мероприятий к Международному дню бобра - РИА Новости, 19.10.2022
Мосприрода подготовила программу мероприятий к Международному дню бобра
Специалисты Мосприроды подготовили программу мероприятий к Международному дню бобра, в экоцентрах посетителей ждут тематические мастер-классы и лекции, сообщили РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-17T17:56
2022-10-19T14:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
дикие животные
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Специалисты Мосприроды подготовили программу мероприятий к Международному дню бобра, в экоцентрах посетителей ждут тематические мастер-классы и лекции, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Специалисты Мосприроды подготовили программу мероприятий к Международному дню бобра. К началу XX века бобр находился на грани исчезновения. Международный День бобра, который отмечается в мире дважды в год – 7 апреля и 18 октября, призван привлечь внимание к проблеме восстановления популяции этого животного", - говорится в сообщении.Отмечается, что 18, 20 и 22 октября жителей столицы ждут тематические мастер-классы, лекции и даже фестиваль "День бобра".Кроме того, уточняется, что бобры – самые крупные грызуны в России. Они занесены в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы. Также речные бобры семьями живут в природном заказнике "Долина реки Сетунь" района Ново-Переделкино – в пойме реки Алешинки они сконструировали самую большую плотину в столице, в природно-исторических парках "Покровское-Стрешнево", "Останкино", "Москворецкий", "Царицыно", в комплексном заказнике "Зеленоградский", на территории памятника природы "Серебряный Бор".В сообщении москвичам напомнили, что кормить бобров не нужно. Их организм настроен на переваривание довольно грубой пищи, в этом ему помогает особая микрофлора. А вот подкорм бобров "человеческой" едой может навредить их пищеварению.
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мосприрода, москва, дикие животные
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Москва, Дикие животные
17:56 17.10.2022 (обновлено: 14:52 19.10.2022)
 

Мосприрода подготовила программу мероприятий к Международному дню бобра

© Фото : Unsplash / Tim Umphreys Бобер
Бобер - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Фото : Unsplash / Tim Umphreys
Бобер
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Специалисты Мосприроды подготовили программу мероприятий к Международному дню бобра, в экоцентрах посетителей ждут тематические мастер-классы и лекции, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты Мосприроды подготовили программу мероприятий к Международному дню бобра. К началу XX века бобр находился на грани исчезновения. Международный День бобра, который отмечается в мире дважды в год – 7 апреля и 18 октября, призван привлечь внимание к проблеме восстановления популяции этого животного", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 18, 20 и 22 октября жителей столицы ждут тематические мастер-классы, лекции и даже фестиваль "День бобра".
Кроме того, уточняется, что бобры – самые крупные грызуны в России. Они занесены в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы. Также речные бобры семьями живут в природном заказнике "Долина реки Сетунь" района Ново-Переделкино – в пойме реки Алешинки они сконструировали самую большую плотину в столице, в природно-исторических парках "Покровское-Стрешнево", "Останкино", "Москворецкий", "Царицыно", в комплексном заказнике "Зеленоградский", на территории памятника природы "Серебряный Бор".
В сообщении москвичам напомнили, что кормить бобров не нужно. Их организм настроен на переваривание довольно грубой пищи, в этом ему помогает особая микрофлора. А вот подкорм бобров "человеческой" едой может навредить их пищеварению.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМоскваДикие животные
 
 
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