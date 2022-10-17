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Современный спорткластер появился в Северном Бутово в Москве - РИА Новости, 19.10.2022
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Современный спорткластер появился в Северном Бутово в Москве
Современный спорткластер появился в Северном Бутово в Москве - РИА Новости, 19.10.2022
Современный спорткластер появился в Северном Бутово в Москве
Современный многофункциональный спортивный кластер появился в Северном Бутово в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-17T12:16
2022-10-19T14:50
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Современный многофункциональный спортивный кластер появился в Северном Бутово в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Современный спорткластер появился в Северном Бутове ЮЗАО. В рамках программы "Мой район" в границах улиц Куликовская и Ратная, между двумя школами, не только реконструировали футбольное поле, но и создали многофункциональный спортивный кластер", -говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок покрытие футбольного поля. Всего уложили 2,5 тысячи квадратных метров искусственного газона, заменили устаревшие трибуны на разноуровневые эконастилы из дерева, проложили дорожки для бега по периметру поля, обустроили раздевалки, установили спортивный комплекс в стиле "Русский ниндзя" для развития координации, ловкости, силы рук и плечевого пояса. Также специалисты поставили 33 тренажера для горожан разного возраста, столы для пинг-понга и текбола. Для юных спортсменов появились памп-трек и спортивно-игровой комплекс.В сообщении указано, что по периметру спорткластера установили почти 30 новых опор освещения с энергоэффективными светильниками и дополнительно высадили около 700 кустарников.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
12:16 17.10.2022 (обновлено: 14:50 19.10.2022)
 

Современный спорткластер появился в Северном Бутово в Москве

© Фото : Столичный комплекс городского хозяйств/TelegramСовременный спорткластер появился в Северном Бутово в Москве
Современный спорткластер появился в Северном Бутово в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Фото : Столичный комплекс городского хозяйств/Telegram
Современный спорткластер появился в Северном Бутово в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Современный многофункциональный спортивный кластер появился в Северном Бутово в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Современный спорткластер появился в Северном Бутове ЮЗАО. В рамках программы "Мой район" в границах улиц Куликовская и Ратная, между двумя школами, не только реконструировали футбольное поле, но и создали многофункциональный спортивный кластер", -говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок покрытие футбольного поля. Всего уложили 2,5 тысячи квадратных метров искусственного газона, заменили устаревшие трибуны на разноуровневые эконастилы из дерева, проложили дорожки для бега по периметру поля, обустроили раздевалки, установили спортивный комплекс в стиле "Русский ниндзя" для развития координации, ловкости, силы рук и плечевого пояса. Также специалисты поставили 33 тренажера для горожан разного возраста, столы для пинг-понга и текбола. Для юных спортсменов появились памп-трек и спортивно-игровой комплекс.
В сообщении указано, что по периметру спорткластера установили почти 30 новых опор освещения с энергоэффективными светильниками и дополнительно высадили около 700 кустарников.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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