https://ria.ru/20221017/mordont-1824491032.html

Лидер палаты общин Британии призвала работать с Трасс

Лидер палаты общин Британии призвала работать с Трасс - РИА Новости, 17.10.2022

Лидер палаты общин Британии призвала работать с Трасс

Лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт призвала к совместной работе с премьером Лиз Трасс на фоне призывов отправить главу кабмина в отставку. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T02:31

2022-10-17T02:31

2022-10-17T02:32

пенни мордонт

лиз трасс

великобритания

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт призвала к совместной работе с премьером Лиз Трасс на фоне призывов отправить главу кабмина в отставку.По мнению Мордонт, страна переживает сложные времена и новые вызовы. Однако Британии нужна не "мыльная опера", а стабильность, подчеркивает политик.Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.

https://ria.ru/20221017/trass-1824487550.html

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пенни мордонт, лиз трасс, великобритания