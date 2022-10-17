02:31 17.10.2022 (обновлено: 02:32 17.10.2022)
Лидер палаты общин Британии призвала работать с Трасс
Лидер палаты общин Мордонт призвала работать с Трасс на фоне призывов сместить премьера
© AP Photo / Alastair GrantПенни Мордонт
© AP Photo / Alastair Grant
Пенни Мордонт. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт призвала к совместной работе с премьером Лиз Трасс на фоне призывов отправить главу кабмина в отставку.
По мнению Мордонт, страна переживает сложные времена и новые вызовы. Однако Британии нужна не "мыльная опера", а стабильность, подчеркивает политик.
"Национальная миссия ясна, как заявила премьер-министр. Вот на чем мы должны сосредоточиться. Для этого нужны прагматизм и командная работа. Для этого нужно, чтобы мы работали с премьер-министром и ее новым министром финансов. Для этого нужны все мы", - отметила Мордонт в статье в газете Telegraph.
Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.