https://ria.ru/20221017/moldaviya-1824653029.html

Премьер Молдавии пригрозила наказанием протестующим

Премьер Молдавии пригрозила наказанием протестующим - РИА Новости, 17.10.2022

Премьер Молдавии пригрозила наказанием протестующим

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица предупредила, что виновников превращения протестов в акции по дестабилизации ситуации в стране ждет наказание в рамках... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:59

2022-10-17T16:59

2022-10-17T16:59

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наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица предупредила, что виновников превращения протестов в акции по дестабилизации ситуации в стране ждет наказание в рамках закона.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходила в Кишиневе с 18 сентября, манифестанты установили палатки в сквере перед парламентом и напротив дворца президента. В воскресенье во время очередного митинга протестующие установили палатки на центральной улице Кишинева, заблокировав движение транспорта. Через четыре часа сотрудники полиции вместе со спецназом попросили людей убрать палатки, а затем начали принудительно их демонтировать. Палатки, которые пять недель стояли в центре Кишинева, были свалены в кучу посреди проезжей части, затем их погрузили в машины и увезли в неизвестном направлении. Партия "Шор" обвинила полицию в злоупотреблениях и намерена подать жалобу в прокуратуру."Государственные институты будут профессионально вмешиваться, как они это делали вчера, чтобы такие демонстрации проходили в цивилизованных рамках, не вызывая нестабильности и хаоса. А те, кто хочет превратить законную форму осуществления основного права в дестабилизирующую акцию, будут наказаны в строгом соответствии с законом", - написала Гаврилица в социальной сети Facebook*.Она отметила действия полицейских в воскресенье и поблагодарила их за сохранение общественного порядка."Мы не допустим дестабилизации ситуации в стране, раскола общества и разжигания ненависти. Наоборот, мы будем продолжать поддерживать мир и стабильность, будем рядом с людьми и экономическими агентами во время кризиса и выведем Молдавию на путь роста и развития", - добавила премьер.Власти республики 13 октября приняли новые правила проведения протестов на время действующего в стране с 24 февраля режима чрезвычайного положения. Блокировать дороги во время протестов можно только в нерабочие дни, акция протеста должна завершиться максимум за четыре часа. В случае нарушения общественного порядка полиция имеет право вывести нарушителей из толпы без согласования с протестами. Если нарушения становятся слишком серьезными, то полицейские могут потребовать от организаторов немедленно прекратить манифестацию.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221017/moldaviya-1824564259.html

https://ria.ru/20221013/moldaviya-1823797603.html

https://ria.ru/20221017/moldaviya-1824647686.html

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в мире, наталья гаврилица, молдавия, кишинев, россия