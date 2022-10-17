https://ria.ru/20221017/moldaviya-1824647686.html

Компартия Молдавии призвала оппозицию к объединению

Компартия Молдавии призвала оппозицию к объединению - РИА Новости, 17.10.2022

Компартия Молдавии призвала оппозицию к объединению

Партия коммунистов Молдавии осудила снос палаточного городка протестующих и призвала оппозиционные силы к объединению ради смены власти в стране, говорится в... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:43

2022-10-17T16:43

2022-10-17T16:43

в мире

молдавия

кишинев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823490799_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_fc026b5f21cb0e477349fecd641870a3.jpg

КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Партия коммунистов Молдавии осудила снос палаточного городка протестующих и призвала оппозиционные силы к объединению ради смены власти в стране, говорится в заявлении политсилы.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходила в Кишиневе с 18 сентября, манифестанты установили палатки в сквере перед парламентом и напротив дворца президента. В воскресенье во время очередного митинга протестующие установили палатки на центральной улице Кишинева, заблокировав движение транспорта. Через четыре часа сотрудники полиции вместе со спецназом попросили людей убрать палатки, а затем начали принудительно их демонтировать. Палатки, которые пять недель стояли в центре Кишинева, были свалены в кучу посреди проезжей части, затем их погрузили в машины и увезли в неизвестном направлении. Партия "Шор" обвинила полицию в злоупотреблениях и намерена подать жалобу в прокуратуру."Партия коммунистов Молдавии выражает решительный протест в связи с действиями полиции, которая… снесла палаточный городок, в котором находились мирные протестующие. Ради избавления от этой, становящейся все более и более опасной для граждан власти, необходимо объединить усилия всех оппозиционных политических и общественных сил, и всех граждан страны", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.Коммунисты подчеркивают, что право на протест гарантировано конституцией и его нарушение не позволяет Молдавии оставаться демократическим государством."Этот режим, который ежедневно делает жизнь людей невыносимой, занимается моральными репрессиями против инакомыслящих, толкает страну к голоду, холоду, разрухе, войне, несомненно, должен уйти. К огромному сожалению, вариантов развития событий совсем немного: либо этот антинародный и антигосударственный режим падет, либо мы останемся без государства", - подчеркнули в компартии.Власти республики 13 октября приняли новые правила проведения протестов на время действующего в стране с 24 февраля режима чрезвычайного положения. Блокировать дороги во время протестов можно только в нерабочие дни, акция протеста должна завершиться максимум за четыре часа. В случае нарушения общественного порядка полиция имеет право вывести нарушителей из толпы без согласования с протестами. Если нарушения становятся слишком серьезными, то полицейские могут потребовать от организаторов немедленно прекратить манифестацию.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221017/moldaviya-1824584825.html

https://ria.ru/20221017/moldaviya-1824562892.html

https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822687396.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, россия