https://ria.ru/20221017/moldaviya-1824544074.html

Экс-президент Молдавии Додон заявил о политическом характере его дела

Экс-президент Молдавии Додон заявил о политическом характере его дела - РИА Новости, 17.10.2022

Экс-президент Молдавии Додон заявил о политическом характере его дела

Бывший президент Молдавии Игорь Додон убежден, что открытое в отношении него уголовное дело сфабриковано, а время рассмотрения в суде выбрано для того, чтобы... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:10

2022-10-17T11:10

2022-10-17T11:10

в мире

игорь додон

владимир плахотнюк

молдавия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740909469_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_a10c8d4312ac90d069f138e8a91cbf5b.jpg

КИШИНЕВ, 17 окт – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон убежден, что открытое в отношении него уголовное дело сфабриковано, а время рассмотрения в суде выбрано для того, чтобы отвлечь внимание общественности от социально-экономических проблем в стране.В понедельник началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии Игоря Додона. Заседание проходит в Высшей судебной палате (ВСП)."Очевидно, что это дело - политический заказ. Оно сфабриковано, чтобы отвлечь внимание граждан страны от социально-экономических проблем. Власть хочет отвлечь внимание населения от цен, тарифов, плачевной ситуации в стране. Поэтому моё дело было передано в ВСП именно сейчас",- заявил Додон журналистам перед началом заседания.Согласно обвинению, выдвинутому против экс-президента, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов политической партии "Партия социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. Эта история получила название "кулек", так как крупная сумма, по версии следствия, находилась в черном полиэтиленовом пакете.В материалах прокуратуры уточняется, что взятка предназначалась для того, чтобы Додон как президент Молдавии согласовал с представителями РФ льготные условия для Плахотнюка и Демократической партии, которой тот тогда руководил путем создания правящей коалиции с Соцпартией. В результате этой сделки партии поделили бы между собой места в правительстве и других госучреждениях, а Плахотнюк получил бы освобождение от уголовной ответственности по уголовным делам, заведенным против него в России.Додон с конца мая находится под домашним арестом. Политик не признает свою вину, дело он называет сфабрикованным. Экс-президент также настаивает на открытом рассмотрении дела в суде.

https://ria.ru/20221004/moldaviya-1821552595.html

https://ria.ru/20221011/moldaviya-1823030014.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, игорь додон, владимир плахотнюк, молдавия, россия