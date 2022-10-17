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Экс-президент Молдавии Додон заявил о политическом характере его дела - РИА Новости, 17.10.2022
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Экс-президент Молдавии Додон заявил о политическом характере его дела
Экс-президент Молдавии Додон заявил о политическом характере его дела - РИА Новости, 17.10.2022
Экс-президент Молдавии Додон заявил о политическом характере его дела
Бывший президент Молдавии Игорь Додон убежден, что открытое в отношении него уголовное дело сфабриковано, а время рассмотрения в суде выбрано для того, чтобы... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:10
2022-10-17T11:10
в мире
игорь додон
владимир плахотнюк
молдавия
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КИШИНЕВ, 17 окт – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон убежден, что открытое в отношении него уголовное дело сфабриковано, а время рассмотрения в суде выбрано для того, чтобы отвлечь внимание общественности от социально-экономических проблем в стране.В понедельник началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии Игоря Додона. Заседание проходит в Высшей судебной палате (ВСП)."Очевидно, что это дело - политический заказ. Оно сфабриковано, чтобы отвлечь внимание граждан страны от социально-экономических проблем. Власть хочет отвлечь внимание населения от цен, тарифов, плачевной ситуации в стране. Поэтому моё дело было передано в ВСП именно сейчас",- заявил Додон журналистам перед началом заседания.Согласно обвинению, выдвинутому против экс-президента, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов политической партии "Партия социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. Эта история получила название "кулек", так как крупная сумма, по версии следствия, находилась в черном полиэтиленовом пакете.В материалах прокуратуры уточняется, что взятка предназначалась для того, чтобы Додон как президент Молдавии согласовал с представителями РФ льготные условия для Плахотнюка и Демократической партии, которой тот тогда руководил путем создания правящей коалиции с Соцпартией. В результате этой сделки партии поделили бы между собой места в правительстве и других госучреждениях, а Плахотнюк получил бы освобождение от уголовной ответственности по уголовным делам, заведенным против него в России.Додон с конца мая находится под домашним арестом. Политик не признает свою вину, дело он называет сфабрикованным. Экс-президент также настаивает на открытом рассмотрении дела в суде.
https://ria.ru/20221004/moldaviya-1821552595.html
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в мире, игорь додон, владимир плахотнюк, молдавия, россия
В мире, Игорь Додон, Владимир Плахотнюк, Молдавия, Россия
11:10 17.10.2022
 
Экс-президент Молдавии Додон заявил о политическом характере его дела

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил о политическом характере его дела

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 окт – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон убежден, что открытое в отношении него уголовное дело сфабриковано, а время рассмотрения в суде выбрано для того, чтобы отвлечь внимание общественности от социально-экономических проблем в стране.
В понедельник началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии Игоря Додона. Заседание проходит в Высшей судебной палате (ВСП).
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 20:18
Экс-президент Молдавии Додон не верит в успешную евроинтеграцию республики
"Очевидно, что это дело - политический заказ. Оно сфабриковано, чтобы отвлечь внимание граждан страны от социально-экономических проблем. Власть хочет отвлечь внимание населения от цен, тарифов, плачевной ситуации в стране. Поэтому моё дело было передано в ВСП именно сейчас",- заявил Додон журналистам перед началом заседания.
Согласно обвинению, выдвинутому против экс-президента, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов политической партии "Партия социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. Эта история получила название "кулек", так как крупная сумма, по версии следствия, находилась в черном полиэтиленовом пакете.
В материалах прокуратуры уточняется, что взятка предназначалась для того, чтобы Додон как президент Молдавии согласовал с представителями РФ льготные условия для Плахотнюка и Демократической партии, которой тот тогда руководил путем создания правящей коалиции с Соцпартией. В результате этой сделки партии поделили бы между собой места в правительстве и других госучреждениях, а Плахотнюк получил бы освобождение от уголовной ответственности по уголовным делам, заведенным против него в России.
Додон с конца мая находится под домашним арестом. Политик не признает свою вину, дело он называет сфабрикованным. Экс-президент также настаивает на открытом рассмотрении дела в суде.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 11:28
Санду пообещала наказать протестующих в Молдавии за "предательство"
 
В миреИгорь ДодонВладимир ПлахотнюкМолдавияРоссия
 
 
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