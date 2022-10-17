https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824718437.html
РЗС предлагает освободить от мобилизации квалифицированные сельские кадры
РЗС предлагает освободить от мобилизации квалифицированные сельские кадры - РИА Новости, 17.10.2022
РЗС предлагает освободить от мобилизации квалифицированные сельские кадры
Квалифицированные труженики села не должны подлежать частичной мобилизации из-за дефицита таких специалистов, считает президент Российского зернового союза... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T20:18
2022-10-17T20:18
2022-10-17T20:18
аркадий злочевский
сергей шойгу
владимир путин
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россия
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости/Прайм. Квалифицированные труженики села не должны подлежать частичной мобилизации из-за дефицита таких специалистов, считает президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский."Современная техника требует знаний, компетенции по обращению с ней и умения с ней обращаться. И вот мы получаем с начала мобилизации постоянные сигналы, что самые квалифицированные сигналы призываются в рамках мобилизации. Почему есть бронь для айтишников, даже для банкиров, почему нет брони для высококвалифицированной рабочей силы на селе? Это же катастрофа, потому что заменить некем: ситуация, когда были три, а остался один, тем более в разгар уборочных работ - просто катастрофа для хозяйства", - сказал Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, сейчас на селе избыток рабочей силы, но все это происходит на фоне катастрофического дефицита квалифицированных рабочих кадров."Но в последние годы шло достаточно серьезное техническое перевооружение сельхозпроизводства, и это приводит к резкому повышению требований к тем же механизаторам, комбайнерам и так далее. Но при этом мы очень слабо готовим таких специалистов, которые на этой технике способны работать", - заметил Злочевский.Глава РЗС сообщил, что на эту тему много обращений со стороны крестьян в региональные органы власти. "И там какие-то усилия предпринимаются. Не знаю, как быстро они сформулируют, и выльется ли это в реальное бронирование этих кадров. Посмотрим", - сказал Злочевский.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть, примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аркадий злочевский, сергей шойгу, владимир путин, украина, россия, частичная мобилизация в россии, общество
Аркадий Злочевский, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Украина, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
РЗС предлагает освободить от мобилизации квалифицированные сельские кадры
Российский зерновой союз: квалифицированные сельские кадры не должны подлежать мобилизации
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости/Прайм. Квалифицированные труженики села не должны подлежать частичной мобилизации из-за дефицита таких специалистов, считает президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.
"Современная техника требует знаний, компетенции по обращению с ней и умения с ней обращаться. И вот мы получаем с начала мобилизации постоянные сигналы, что самые квалифицированные сигналы призываются в рамках мобилизации. Почему есть бронь для айтишников, даже для банкиров, почему нет брони для высококвалифицированной рабочей силы на селе? Это же катастрофа, потому что заменить некем: ситуация, когда были три, а остался один, тем более в разгар уборочных работ - просто катастрофа для хозяйства", - сказал Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, сейчас на селе избыток рабочей силы, но все это происходит на фоне катастрофического дефицита квалифицированных рабочих кадров.
"Но в последние годы шло достаточно серьезное техническое перевооружение сельхозпроизводства, и это приводит к резкому повышению требований к тем же механизаторам, комбайнерам и так далее. Но при этом мы очень слабо готовим таких специалистов, которые на этой технике способны работать", - заметил Злочевский.
Глава РЗС сообщил, что на эту тему много обращений со стороны крестьян в региональные органы власти. "И там какие-то усилия предпринимаются. Не знаю, как быстро они сформулируют, и выльется ли это в реальное бронирование этих кадров. Посмотрим", - сказал Злочевский.
Частичная мобилизация идет в России
с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть, примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин
, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.