https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824718437.html

РЗС предлагает освободить от мобилизации квалифицированные сельские кадры

РЗС предлагает освободить от мобилизации квалифицированные сельские кадры - РИА Новости, 17.10.2022

РЗС предлагает освободить от мобилизации квалифицированные сельские кадры

Квалифицированные труженики села не должны подлежать частичной мобилизации из-за дефицита таких специалистов, считает президент Российского зернового союза... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T20:18

2022-10-17T20:18

2022-10-17T20:18

аркадий злочевский

сергей шойгу

владимир путин

украина

россия

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости/Прайм. Квалифицированные труженики села не должны подлежать частичной мобилизации из-за дефицита таких специалистов, считает президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский."Современная техника требует знаний, компетенции по обращению с ней и умения с ней обращаться. И вот мы получаем с начала мобилизации постоянные сигналы, что самые квалифицированные сигналы призываются в рамках мобилизации. Почему есть бронь для айтишников, даже для банкиров, почему нет брони для высококвалифицированной рабочей силы на селе? Это же катастрофа, потому что заменить некем: ситуация, когда были три, а остался один, тем более в разгар уборочных работ - просто катастрофа для хозяйства", - сказал Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, сейчас на селе избыток рабочей силы, но все это происходит на фоне катастрофического дефицита квалифицированных рабочих кадров."Но в последние годы шло достаточно серьезное техническое перевооружение сельхозпроизводства, и это приводит к резкому повышению требований к тем же механизаторам, комбайнерам и так далее. Но при этом мы очень слабо готовим таких специалистов, которые на этой технике способны работать", - заметил Злочевский.Глава РЗС сообщил, что на эту тему много обращений со стороны крестьян в региональные органы власти. "И там какие-то усилия предпринимаются. Не знаю, как быстро они сформулируют, и выльется ли это в реальное бронирование этих кадров. Посмотрим", - сказал Злочевский.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть, примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.

https://ria.ru/20221017/dobrovoltsy-1824712694.html

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аркадий злочевский, сергей шойгу, владимир путин, украина, россия, частичная мобилизация в россии, общество