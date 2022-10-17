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Тверские мобилизованные получат выплату в 150 тысяч рублей
Тверские мобилизованные получат выплату в 150 тысяч рублей - РИА Новости, 17.10.2022
Тверские мобилизованные получат выплату в 150 тысяч рублей
Призванные в рамках частичной мобилизации жители Тверской области получат единовременную выплату в 150 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T19:41
2022-10-17T19:41
2022-10-17T19:41
специальная военная операция на украине
игорь руденя
сергей шойгу
украина
частичная мобилизация в россии
россия
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РЯЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Призванные в рамках частичной мобилизации жители Тверской области получат единовременную выплату в 150 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона."Семнадцатого октября губернатор Игорь Руденя объявил о решении правительства Тверской области по предоставлению единовременной выплаты мобилизованным гражданам. Размер выплаты составит 150 тысяч рублей. Ее получат жители Тверской области, которые в настоящее время призваны в Вооруженные Силы РФ в рамках частичной мобилизации", - говорится в сообщении.Отмечается, что выплаты носят беззаявительный характер. Их произведут в течение нескольких дней."Ранее на уровне региона принято и реализовано решение о приобретении дополнительной экипировки для мобилизованных. Это спальные мешки, пенопропиленовые коврики, комплекты нательного термобелья, утепленная резиновая обувь, термосы. Помимо этого, мобилизованные будут обеспечены индивидуальными аптечками", - отмечает правительство области.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал президент Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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игорь руденя, сергей шойгу, украина, частичная мобилизация в россии, россия
Специальная военная операция на Украине, Игорь Руденя, Сергей Шойгу, Украина, Частичная мобилизация в России, Россия
Тверские мобилизованные получат выплату в 150 тысяч рублей
Призванные по частичной мобилизации в Тверской области получат по 150 тысяч рублей