https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824705732.html
В Подмосковье завершили частичную мобилизацию
В Подмосковье завершили частичную мобилизацию - РИА Новости, 17.10.2022
В Подмосковье завершили частичную мобилизацию
Мероприятия по частичной мобилизации находящихся в запасе жителей Московской области завершились, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T19:18
2022-10-17T19:18
2022-10-17T20:00
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
андрей воробьев
сергей шойгу
владимир путин
московская область (подмосковье)
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украина
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мероприятия по частичной мобилизации находящихся в запасе жителей Московской области завершились, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев."Частичная мобилизация в Подмосковье завершена. Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат", - написал Воробьев в своём Telegram-канале.Также Воробьев сообщил, что власти Подмосковья продолжат поставлять дополнительное снаряжение мобилизованным гражданам Московской области и оказывать поддержку их семьям"Сейчас нужно продолжать помогать тем, кто на передовой. Мы будем поставлять дополнительное снаряжение, как делали это раньше. Другая важная задача — поддерживать семьи тех, чьи мужья, отцы ушли исполнять воинский долг. Мы с ними всегда на связиЧастичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
https://ria.ru/20221017/dobrovoltsy-1824712694.html
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частичная мобилизация в россии, андрей воробьев, сергей шойгу, владимир путин, московская область (подмосковье), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Андрей Воробьев, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Московская область (Подмосковье), Россия, Украина
19:18 17.10.2022 (обновлено: 20:00 17.10.2022)
В Подмосковье завершили частичную мобилизацию
Губернатор Воробьев объявил о завершении частичной мобилизации в Московской области