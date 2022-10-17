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В Подмосковье завершили частичную мобилизацию - РИА Новости, 17.10.2022
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https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824705732.html
В Подмосковье завершили частичную мобилизацию
В Подмосковье завершили частичную мобилизацию - РИА Новости, 17.10.2022
В Подмосковье завершили частичную мобилизацию
Мероприятия по частичной мобилизации находящихся в запасе жителей Московской области завершились, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T19:18
2022-10-17T20:00
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
андрей воробьев
сергей шойгу
владимир путин
московская область (подмосковье)
россия
украина
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мероприятия по частичной мобилизации находящихся в запасе жителей Московской области завершились, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев."Частичная мобилизация в Подмосковье завершена. Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат", - написал Воробьев в своём Telegram-канале.Также Воробьев сообщил, что власти Подмосковья продолжат поставлять дополнительное снаряжение мобилизованным гражданам Московской области и оказывать поддержку их семьям"Сейчас нужно продолжать помогать тем, кто на передовой. Мы будем поставлять дополнительное снаряжение, как делали это раньше. Другая важная задача — поддерживать семьи тех, чьи мужья, отцы ушли исполнять воинский долг. Мы с ними всегда на связиЧастичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
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частичная мобилизация в россии, андрей воробьев, сергей шойгу, владимир путин, московская область (подмосковье), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Андрей Воробьев, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Московская область (Подмосковье), Россия, Украина
19:18 17.10.2022 (обновлено: 20:00 17.10.2022)
 
В Подмосковье завершили частичную мобилизацию

Губернатор Воробьев объявил о завершении частичной мобилизации в Московской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мероприятия по частичной мобилизации находящихся в запасе жителей Московской области завершились, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Частичная мобилизация в Подмосковье завершена. Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат", - написал Воробьев в своём Telegram-канале.
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Также Воробьев сообщил, что власти Подмосковья продолжат поставлять дополнительное снаряжение мобилизованным гражданам Московской области и оказывать поддержку их семьям
"Сейчас нужно продолжать помогать тем, кто на передовой. Мы будем поставлять дополнительное снаряжение, как делали это раньше. Другая важная задача — поддерживать семьи тех, чьи мужья, отцы ушли исполнять воинский долг. Мы с ними всегда на связи
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
 
Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииАндрей ВоробьевСергей ШойгуВладимир ПутинМосковская область (Подмосковье)РоссияУкраина
 
 
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