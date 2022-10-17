https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824681852.html

В Госдуме рассказали об обеспечении мобилизованных на тюменском полигоне

В Госдуме рассказали об обеспечении мобилизованных на тюменском полигоне - РИА Новости, 17.10.2022

В Госдуме рассказали об обеспечении мобилизованных на тюменском полигоне

Мобилизованные жители Югры, Ямала и Пермского края, проходящие боевое слаживание на полигоне под Тюменью, обеспечены всем необходимым, заявил в своем... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T18:01

2022-10-17T18:01

2022-10-17T18:53

тюмень

ямал

пермский край

госдума рф

частичная мобилизация в россии

общество

специальная военная операция на украине

россия

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ТЮМЕНЬ, 17 окт – РИА Новости. Мобилизованные жители Югры, Ямала и Пермского края, проходящие боевое слаживание на полигоне под Тюменью, обеспечены всем необходимым, заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка.По словам депутата, Минобороны России обеспечило каждого, кто находится на полигоне под Тюменью, снаряжением и формой, мобилизованные сообщили, что всё обмундирование, которое привезли с собой, уже отправили обратно домой."Встретился с мобилизованными, которые проходят боевое слаживание в Тюмени. Ребята прибыли в нашу часть из Югры, Ямала и Пермского края. Говорили открыто, по душам. В Тюменской области бойцы обеспечены всем необходимым в полной мере. Разделения на "свой" – "ваш" нет. Все – граждане Российской Федерации, призванные защищать Родину. Это позиция правительства нашего региона. К обмундированию и бытовым условиям у бойцов вопросов нет. Кормят отлично. Дисциплина в приоритете. Всё как в армии", – отметил Квитка.Депутат добавил, что сейчас основная задача инструкторов и командиров – сформировать единое воинское подразделение, довести навыки будущих бойцов до совершенства, "над этим личный состав ежедневно работает на практических занятиях на полигоне"."Получил много обращений. В основном от пермских мобилизованных. Главный вопрос – о единовременных выплатах и оказании помощи семьям. Все вопросы взял в работу", – сообщил Квитка.

https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html

тюмень

ямал

пермский край

россия

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тюмень, ямал, пермский край, госдума рф, частичная мобилизация в россии, общество, россия