https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824681852.html
В Госдуме рассказали об обеспечении мобилизованных на тюменском полигоне
В Госдуме рассказали об обеспечении мобилизованных на тюменском полигоне - РИА Новости, 17.10.2022
В Госдуме рассказали об обеспечении мобилизованных на тюменском полигоне
Мобилизованные жители Югры, Ямала и Пермского края, проходящие боевое слаживание на полигоне под Тюменью, обеспечены всем необходимым, заявил в своем... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T18:01
2022-10-17T18:01
2022-10-17T18:53
тюмень
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пермский край
госдума рф
частичная мобилизация в россии
общество
специальная военная операция на украине
россия
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ТЮМЕНЬ, 17 окт – РИА Новости. Мобилизованные жители Югры, Ямала и Пермского края, проходящие боевое слаживание на полигоне под Тюменью, обеспечены всем необходимым, заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка.По словам депутата, Минобороны России обеспечило каждого, кто находится на полигоне под Тюменью, снаряжением и формой, мобилизованные сообщили, что всё обмундирование, которое привезли с собой, уже отправили обратно домой."Встретился с мобилизованными, которые проходят боевое слаживание в Тюмени. Ребята прибыли в нашу часть из Югры, Ямала и Пермского края. Говорили открыто, по душам. В Тюменской области бойцы обеспечены всем необходимым в полной мере. Разделения на "свой" – "ваш" нет. Все – граждане Российской Федерации, призванные защищать Родину. Это позиция правительства нашего региона. К обмундированию и бытовым условиям у бойцов вопросов нет. Кормят отлично. Дисциплина в приоритете. Всё как в армии", – отметил Квитка.Депутат добавил, что сейчас основная задача инструкторов и командиров – сформировать единое воинское подразделение, довести навыки будущих бойцов до совершенства, "над этим личный состав ежедневно работает на практических занятиях на полигоне"."Получил много обращений. В основном от пермских мобилизованных. Главный вопрос – о единовременных выплатах и оказании помощи семьям. Все вопросы взял в работу", – сообщил Квитка.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюмень, ямал, пермский край, госдума рф, частичная мобилизация в россии, общество, россия
Тюмень, Ямал, Пермский край, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Общество, Специальная военная операция на Украине, Россия
18:01 17.10.2022 (обновлено: 18:53 17.10.2022)
В Госдуме рассказали об обеспечении мобилизованных на тюменском полигоне
Депутат Квитка заявил, что у мобилизованных на тюменском полигоне есть все необходимое
ТЮМЕНЬ, 17 окт – РИА Новости.
Мобилизованные жители Югры, Ямала и Пермского края, проходящие боевое слаживание на полигоне под Тюменью, обеспечены всем необходимым, заявил
в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка.
По словам депутата, Минобороны России обеспечило каждого, кто находится на полигоне под Тюменью, снаряжением и формой, мобилизованные сообщили, что всё обмундирование, которое привезли с собой, уже отправили обратно домой.
"Встретился с мобилизованными, которые проходят боевое слаживание в Тюмени. Ребята прибыли в нашу часть из Югры, Ямала и Пермского края. Говорили открыто, по душам. В Тюменской области бойцы обеспечены всем необходимым в полной мере. Разделения на "свой" – "ваш" нет. Все – граждане Российской Федерации, призванные защищать Родину. Это позиция правительства нашего региона. К обмундированию и бытовым условиям у бойцов вопросов нет. Кормят отлично. Дисциплина в приоритете. Всё как в армии", – отметил Квитка.
Депутат добавил, что сейчас основная задача инструкторов и командиров – сформировать единое воинское подразделение, довести навыки будущих бойцов до совершенства, "над этим личный состав ежедневно работает на практических занятиях на полигоне".
"Получил много обращений. В основном от пермских мобилизованных. Главный вопрос – о единовременных выплатах и оказании помощи семьям. Все вопросы взял в работу", – сообщил Квитка.