https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824664435.html

В Москве выполнили задачи по частичной мобилизации

В Москве выполнили задачи по частичной мобилизации - РИА Новости, 17.10.2022

В Москве выполнили задачи по частичной мобилизации

В Москве завершилась частичная мобилизация, подтвердил военный комиссар города полковник Максим Локтев. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:26

2022-10-17T17:26

2022-10-17T18:11

специальная военная операция на украине

москва

россия

частичная мобилизация в россии

общество

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Москве завершилась частичная мобилизация, подтвердил военный комиссар города полковник Максим Локтев."Задачи, установленные на основании указа президента России и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме", — сказал он.При этом Локтев отметил, что военкоматы продолжают получать заявления от добровольцев, желающих отправиться в зону специальной военной операции. О завершении мобилизации в столице сообщил ранее мэр Сергей Собянин. Он отметил, что пункты сбора мобилизованных закроются с 14:00, а уже выданные повестки с того же момента прекратят свое действие.Президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.После того как начали поступать сообщения о нарушениях, Путин потребовал от Генпрокуратуры незамедлительно реагировать на каждый сигнал. Он отметил, что в вопросе частичной мобилизации хватает "бестолковщины", и поручил губернаторам, Минобороны и военкоматам подготовить предложения по организации частичной мобилизации в будущем по современным стандартам.

https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824092473.html

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Военком Москвы о завершении частичной мобилизации в столице Военком Москвы сообщил о завершении мобилизационных мероприятий в столице. Однако до сих пор поступают обращения от желающих отправиться в зону специальной военной операции. По таким обращениям будут приниматься персональные решения. 2022-10-17T17:26 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, россия, частичная мобилизация в россии, общество, вооруженные силы рф