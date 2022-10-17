https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824664435.html
В Москве выполнили задачи по частичной мобилизации
В Москве выполнили задачи по частичной мобилизации - РИА Новости, 17.10.2022
В Москве выполнили задачи по частичной мобилизации
В Москве завершилась частичная мобилизация, подтвердил военный комиссар города полковник Максим Локтев. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:26
2022-10-17T17:26
2022-10-17T18:11
специальная военная операция на украине
москва
россия
частичная мобилизация в россии
общество
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Москве завершилась частичная мобилизация, подтвердил военный комиссар города полковник Максим Локтев."Задачи, установленные на основании указа президента России и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме", — сказал он.При этом Локтев отметил, что военкоматы продолжают получать заявления от добровольцев, желающих отправиться в зону специальной военной операции. О завершении мобилизации в столице сообщил ранее мэр Сергей Собянин. Он отметил, что пункты сбора мобилизованных закроются с 14:00, а уже выданные повестки с того же момента прекратят свое действие.Президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.После того как начали поступать сообщения о нарушениях, Путин потребовал от Генпрокуратуры незамедлительно реагировать на каждый сигнал. Он отметил, что в вопросе частичной мобилизации хватает "бестолковщины", и поручил губернаторам, Минобороны и военкоматам подготовить предложения по организации частичной мобилизации в будущем по современным стандартам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Военком Москвы о завершении частичной мобилизации в столице
Военком Москвы сообщил о завершении мобилизационных мероприятий в столице. Однако до сих пор поступают обращения от желающих отправиться в зону специальной военной операции. По таким обращениям будут приниматься персональные решения.
2022-10-17T17:26
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, частичная мобилизация в россии, общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество, Вооруженные силы РФ
17:26 17.10.2022 (обновлено: 18:11 17.10.2022)
В Москве выполнили задачи по частичной мобилизации
Военком Москвы Локтев объявил о завершении мобилизационных мероприятий
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Москве завершилась частичная мобилизация, подтвердил военный комиссар города полковник Максим Локтев.
"Задачи, установленные на основании указа президента России
и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме", — сказал он.
При этом Локтев отметил, что военкоматы продолжают получать заявления от добровольцев, желающих отправиться в зону специальной военной операции.
"По таким добровольным обращениям будут приниматься персональные решения", — пояснил военком.
О завершении мобилизации в столице сообщил ранее мэр Сергей Собянин. Он отметил, что пункты сбора мобилизованных закроются с 14:00, а уже выданные повестки с того же момента прекратят свое действие.
Президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию
21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.
После того как начали поступать сообщения о нарушениях, Путин потребовал от Генпрокуратуры незамедлительно реагировать на каждый сигнал. Он отметил, что в вопросе частичной мобилизации хватает "бестолковщины", и поручил губернаторам, Минобороны и военкоматам подготовить предложения по организации частичной мобилизации в будущем по современным стандартам.