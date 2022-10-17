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Курганский губернатор сообщил об отправке инструкторов для мобилизованных - РИА Новости, 17.10.2022
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Курганский губернатор сообщил об отправке инструкторов для мобилизованных
Курганский губернатор сообщил об отправке инструкторов для мобилизованных - РИА Новости, 17.10.2022
Курганский губернатор сообщил об отправке инструкторов для мобилизованных
Курганский губернатор Вадим Шумков сообщил, что ввиду нехватки опытных кадровых офицеров регион направил к мобилизованным резервистам инструкторов, имеющих... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:07
2022-10-17T17:07
частичная мобилизация в россии
вадим шумков
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 окт – РИА Новости. Курганский губернатор Вадим Шумков сообщил, что ввиду нехватки опытных кадровых офицеров регион направил к мобилизованным резервистам инструкторов, имеющих боевой опыт."Сейчас мы собрали предметы снаряжения и экипировки для мобилизованных, продукты питания, приобретаем для них специальное оборудование, заказали огромное количество иного имущества, необходимого для обустройства нормального быта и решения боевых задач, которое будем отправлять до конца месяца. С учетом нехватки опытных кадровых офицеров сами собрали и от себя направили группу ребят, имеющих боевой опыт и навыки, которые занимаются с мобилизованными. И добавим таких инструкторов ещё", - написал Шумков в своем Telegram-канале.Он отметил, что уже идет работа с семьями мобилизованных по разрешению наиболее острых для них проблем, это власти тоже взяли на себя, "включая оплату различных бытовых услуг, ремонтных работ по дому, разовую материальную помощь".По словам Шумкова, регион понимает, что ситуация с частичной мобилизацией многие уполномоченные органы застала врасплох, "многие к ней оказались не готовы, включая тех, кто отвечал за саму мобилизацию, снаряжение, снабжение и обучение наших парней".
https://radiosputnik.ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824616629.html
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частичная мобилизация в россии, вадим шумков, общество
Частичная мобилизация в России, Вадим Шумков, Общество
17:07 17.10.2022
 
Курганский губернатор сообщил об отправке инструкторов для мобилизованных

Курганский губернатор Шумков рассказал об инструкторах для подготовки мобилизованных

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу, проходят подготовку на полигоне Херсонской области
Мужчины, призванные на военную службу, проходят подготовку на полигоне Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные на военную службу, проходят подготовку на полигоне Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 17 окт – РИА Новости. Курганский губернатор Вадим Шумков сообщил, что ввиду нехватки опытных кадровых офицеров регион направил к мобилизованным резервистам инструкторов, имеющих боевой опыт.
"Сейчас мы собрали предметы снаряжения и экипировки для мобилизованных, продукты питания, приобретаем для них специальное оборудование, заказали огромное количество иного имущества, необходимого для обустройства нормального быта и решения боевых задач, которое будем отправлять до конца месяца. С учетом нехватки опытных кадровых офицеров сами собрали и от себя направили группу ребят, имеющих боевой опыт и навыки, которые занимаются с мобилизованными. И добавим таких инструкторов ещё", - написал Шумков в своем Telegram-канале.
Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, в военном комиссариате в Мурманске - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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Адвокат объяснила, что ждет "пересидевших" частичную мобилизацию за рубежом
Он отметил, что уже идет работа с семьями мобилизованных по разрешению наиболее острых для них проблем, это власти тоже взяли на себя, "включая оплату различных бытовых услуг, ремонтных работ по дому, разовую материальную помощь".
По словам Шумкова, регион понимает, что ситуация с частичной мобилизацией многие уполномоченные органы застала врасплох, "многие к ней оказались не готовы, включая тех, кто отвечал за саму мобилизацию, снаряжение, снабжение и обучение наших парней".
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на территории объединенного военного комиссариата Перовского района Москвы - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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Частичная мобилизация в РоссииВадим ШумковОбщество
 
 
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