https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824656451.html

Курганский губернатор сообщил об отправке инструкторов для мобилизованных

Курганский губернатор сообщил об отправке инструкторов для мобилизованных - РИА Новости, 17.10.2022

Курганский губернатор сообщил об отправке инструкторов для мобилизованных

Курганский губернатор Вадим Шумков сообщил, что ввиду нехватки опытных кадровых офицеров регион направил к мобилизованным резервистам инструкторов, имеющих... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:07

2022-10-17T17:07

2022-10-17T17:07

частичная мобилизация в россии

вадим шумков

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 окт – РИА Новости. Курганский губернатор Вадим Шумков сообщил, что ввиду нехватки опытных кадровых офицеров регион направил к мобилизованным резервистам инструкторов, имеющих боевой опыт."Сейчас мы собрали предметы снаряжения и экипировки для мобилизованных, продукты питания, приобретаем для них специальное оборудование, заказали огромное количество иного имущества, необходимого для обустройства нормального быта и решения боевых задач, которое будем отправлять до конца месяца. С учетом нехватки опытных кадровых офицеров сами собрали и от себя направили группу ребят, имеющих боевой опыт и навыки, которые занимаются с мобилизованными. И добавим таких инструкторов ещё", - написал Шумков в своем Telegram-канале.Он отметил, что уже идет работа с семьями мобилизованных по разрешению наиболее острых для них проблем, это власти тоже взяли на себя, "включая оплату различных бытовых услуг, ремонтных работ по дому, разовую материальную помощь".По словам Шумкова, регион понимает, что ситуация с частичной мобилизацией многие уполномоченные органы застала врасплох, "многие к ней оказались не готовы, включая тех, кто отвечал за саму мобилизацию, снаряжение, снабжение и обучение наших парней".

https://radiosputnik.ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824616629.html

https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824560579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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частичная мобилизация в россии, вадим шумков, общество