https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824656451.html
Курганский губернатор сообщил об отправке инструкторов для мобилизованных
Курганский губернатор сообщил об отправке инструкторов для мобилизованных - РИА Новости, 17.10.2022
Курганский губернатор сообщил об отправке инструкторов для мобилизованных
Курганский губернатор Вадим Шумков сообщил, что ввиду нехватки опытных кадровых офицеров регион направил к мобилизованным резервистам инструкторов, имеющих... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:07
2022-10-17T17:07
2022-10-17T17:07
частичная мобилизация в россии
вадим шумков
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 окт – РИА Новости. Курганский губернатор Вадим Шумков сообщил, что ввиду нехватки опытных кадровых офицеров регион направил к мобилизованным резервистам инструкторов, имеющих боевой опыт."Сейчас мы собрали предметы снаряжения и экипировки для мобилизованных, продукты питания, приобретаем для них специальное оборудование, заказали огромное количество иного имущества, необходимого для обустройства нормального быта и решения боевых задач, которое будем отправлять до конца месяца. С учетом нехватки опытных кадровых офицеров сами собрали и от себя направили группу ребят, имеющих боевой опыт и навыки, которые занимаются с мобилизованными. И добавим таких инструкторов ещё", - написал Шумков в своем Telegram-канале.Он отметил, что уже идет работа с семьями мобилизованных по разрешению наиболее острых для них проблем, это власти тоже взяли на себя, "включая оплату различных бытовых услуг, ремонтных работ по дому, разовую материальную помощь".По словам Шумкова, регион понимает, что ситуация с частичной мобилизацией многие уполномоченные органы застала врасплох, "многие к ней оказались не готовы, включая тех, кто отвечал за саму мобилизацию, снаряжение, снабжение и обучение наших парней".
https://radiosputnik.ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824616629.html
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частичная мобилизация в россии, вадим шумков, общество
Частичная мобилизация в России, Вадим Шумков, Общество
Курганский губернатор сообщил об отправке инструкторов для мобилизованных
Курганский губернатор Шумков рассказал об инструкторах для подготовки мобилизованных
ЧЕЛЯБИНСК, 17 окт – РИА Новости.
Курганский губернатор Вадим Шумков сообщил
, что ввиду нехватки опытных кадровых офицеров регион направил к мобилизованным резервистам инструкторов, имеющих боевой опыт.
"Сейчас мы собрали предметы снаряжения и экипировки для мобилизованных, продукты питания, приобретаем для них специальное оборудование, заказали огромное количество иного имущества, необходимого для обустройства нормального быта и решения боевых задач, которое будем отправлять до конца месяца. С учетом нехватки опытных кадровых офицеров сами собрали и от себя направили группу ребят, имеющих боевой опыт и навыки, которые занимаются с мобилизованными. И добавим таких инструкторов ещё", - написал Шумков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что уже идет работа с семьями мобилизованных по разрешению наиболее острых для них проблем, это власти тоже взяли на себя, "включая оплату различных бытовых услуг, ремонтных работ по дому, разовую материальную помощь".
По словам Шумкова, регион понимает, что ситуация с частичной мобилизацией многие уполномоченные органы застала врасплох, "многие к ней оказались не готовы, включая тех, кто отвечал за саму мобилизацию, снаряжение, снабжение и обучение наших парней".