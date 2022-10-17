https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824580175.html

ЕР окажет помощь в трудоустройстве женщинам и женам мобилизованных

ЕР окажет помощь в трудоустройстве женщинам и женам мобилизованных - РИА Новости, 17.10.2022

ЕР окажет помощь в трудоустройстве женщинам и женам мобилизованных

В рамках проекта "Моя карьера с "Единой Россией" особая помощь по трудоустройству будет оказана женщинам и женам мобилизованных, заявил координатор направления... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:59

2022-10-17T12:59

2022-10-17T17:11

андрей исаев

сергей шойгу

владимир путин

россия

украина

единая россия

госдума рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В рамках проекта "Моя карьера с "Единой Россией" особая помощь по трудоустройству будет оказана женщинам и женам мобилизованных, заявил координатор направления "Хорошая работа – достаток в доме" народной программы "Единой России", замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев."Хочу обратить ваше внимание на еще одно важное решение, которое было принято в партии. Это наше решение о том, чтобы в качестве отдельного направления в рамках нашего проекта выделить крайне важную тему трудоустройства женщин", - отметил член генерального совета партии Исаев на ВКС о первых итогах проекта.По словам депутата, президентом РФ 7 октября был подписан и вступил в силу законопроект, по которому бронируется рабочее место за мобилизованными и ушедшими добровольно на спецоперацию. В этом же законопроекте содержится норма, согласно которой без письменного согласия супруги таких военнослужащих, если они воспитывают ребенка до 17 лет, "не могут быть направлены в командировки, привлечены к сверхурочной работе и привлечены к работе в выходные и праздничные дни"."Наша с вами задача – добиться того, чтобы нормы закона неукоснительно исполнялись. И новые трудовые права, которые появились у женщин, не нарушались", - подчеркнул Исаев.Как сказал Исаев, курировать проект будет депутат Госдумы Татьяна Дьяконова, которая в рамках мероприятия предложила расширить категорию граждан, которым следует оказать помощь."Считаю важным число участников проекта расширить категории и добавить жен, тех кто несет сегодня службу: жены мобилизованных, жены военнослужащих, уволенных с военной службы, отдельная категория сотрудников, которые несут службу в органах внутренних дел, в федеральной противопожарной службе, в учреждениях органах уголовно-исполнительной системе, органах принудительного исполнения Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, ветеранов боевых действий. Эти категории должны получить дополнительную возможность, чтобы справляться с теми трудностями", - заявила она.Дьяконова добавила, что важным является разработка механизма, согласно которому появится возможность оставить ребенка на время прохождения переподготовки. Также депутат упомянула, что помощь женщинам в рамках профессиональной поддержки перед повышением квалификации является необходимой и должна четко работать."Я просила бы подумать и о механизмах трансформации. Потому что трудоустройство мамы с ребенком – это не то же самое, что трудоустройство безработного или студента, или инвалида", - добавила Дьяконова.Ранее "Единая Россия" создала женский комитет для реализации проектов по поддержке женщин России и Донбасса.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть, примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.

https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html

https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824560579.html

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андрей исаев, сергей шойгу, владимир путин, россия, украина, единая россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии, общество