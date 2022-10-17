https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824569401.html

Семьи мобилизованных воронежцев получат бесплатную помощь

Семьи мобилизованных воронежцев получат бесплатную помощь - РИА Новости, 17.10.2022

Семьи мобилизованных воронежцев получат бесплатную помощь

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что подписал распоряжение о бесплатной поддержке семей мобилизованных жителей региона. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:33

2022-10-17T12:33

2022-10-17T12:33

специальная военная операция на украине

общество

сергей шойгу

владимир путин

воронежская область

украина

россия

частичная мобилизация в россии

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ВОРОНЕЖ, 17 окт - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что подписал распоряжение о бесплатной поддержке семей мобилизованных жителей региона."Подписал распоряжение о бесплатной поддержке семей мобилизованных из Воронежской области. Студенты техникумов (очная форма) из семей мобилизованных получат бесплатные горячие обеды. Окажем соцобслуживание на дому детям с повышенными потребностями и пожилым родственникам-инвалидам - независимо от состава семьи и без учета уровня доходов", - написал в понедельник Гусев в своем Telegram-канале.Также, по его словам, власти обещают психологическую помощь членам семей мобилизованных, ускоренное оформление документов для "получения любых мер поддержки, на которые семьи имеют право"."В первоочередном порядке направим в организации соцобслуживания нуждающихся в этом членов семьи военнослужащего. Поможем пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование безработным членам семей, поможем им устроиться на работу", - добавил губернатор.Муниципалитетам Воронежской области, по словам Гусева, рекомендовано принимать детей мобилизованных вне очереди в детсады, организовать бесплатные завтраки и обеды для обучающихся в 1-11 классах детей мобилизованных. Кроме того, ученики 1-6 классов из семей мобилизованных имеют приоритет на зачисление в группы продленного дня и будут освобождены от платы за нее. Еще муниципалитетам рекомендовано освобождать семьи мобилизованных от платы за присмотр и уход за ребенком в детсадах, при необходимости переводить детей в ближайшую к дому школу, организовать бесплатное посещение кружков и секций детям мобилизованных.Меры поддержки, как отметил губернатор, могут дополняться.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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общество, сергей шойгу, владимир путин, воронежская область, украина, россия, частичная мобилизация в россии