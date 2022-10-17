https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824567679.html

Мобилизованные жители Саратовской области получат по 50 тысяч рублей

Мобилизованные жители Саратовской области получат по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 17.10.2022

Мобилизованные жители Саратовской области получат по 50 тысяч рублей

Все жители Саратовской области, призванные в рамках частичной мобилизации, получат по 50 тысяч рублей из регионального бюджета, сообщил губернатор Роман... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:28

2022-10-17T12:28

2022-10-17T12:28

специальная военная операция на украине

общество

роман бусаргин

сергей шойгу

владимир путин

саратовская область

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823769883_0:110:3072:1837_1920x0_80_0_0_42968015c1aa4091f4b72ae5c1cb5614.jpg

САРАТОВ, 17 окт - РИА Новости. Все жители Саратовской области, призванные в рамках частичной мобилизации, получат по 50 тысяч рублей из регионального бюджета, сообщил губернатор Роман Бусаргин."Вводим единовременную выплату для мобилизованных граждан в размере 50 тысяч рублей. Для регионального бюджета это серьезная нагрузка, но в текущей ситуации мы должны сделать все, чтобы помочь военнослужащим и их семьям. Деньги получат все наши бойцы, в том числе те, кто уже отправился из региона. Поручил министерству финансов и министерству труда и социальной защиты в кратчайшие сроки проработать механизм выдачи средств", - написал Бусаргин в Telegram-канале.Он подчеркнул, что при необходимости вместо мобилизованных выплату должны иметь возможность получить их родители, супруга или дети."Процедура должна быть максимально простой для граждан. В ближайшие дни опубликую подробную информацию, как именно можно будет получить выплату", - добавил глава региона.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

саратовская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, роман бусаргин, сергей шойгу, владимир путин, саратовская область, россия, украина, частичная мобилизация в россии