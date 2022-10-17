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Мобилизованные жители Саратовской области получат по 50 тысяч рублей
Мобилизованные жители Саратовской области получат по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 17.10.2022
Мобилизованные жители Саратовской области получат по 50 тысяч рублей
Все жители Саратовской области, призванные в рамках частичной мобилизации, получат по 50 тысяч рублей из регионального бюджета, сообщил губернатор Роман... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:28
2022-10-17T12:28
2022-10-17T12:28
специальная военная операция на украине
общество
роман бусаргин
сергей шойгу
владимир путин
саратовская область
россия
украина
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САРАТОВ, 17 окт - РИА Новости. Все жители Саратовской области, призванные в рамках частичной мобилизации, получат по 50 тысяч рублей из регионального бюджета, сообщил губернатор Роман Бусаргин."Вводим единовременную выплату для мобилизованных граждан в размере 50 тысяч рублей. Для регионального бюджета это серьезная нагрузка, но в текущей ситуации мы должны сделать все, чтобы помочь военнослужащим и их семьям. Деньги получат все наши бойцы, в том числе те, кто уже отправился из региона. Поручил министерству финансов и министерству труда и социальной защиты в кратчайшие сроки проработать механизм выдачи средств", - написал Бусаргин в Telegram-канале.Он подчеркнул, что при необходимости вместо мобилизованных выплату должны иметь возможность получить их родители, супруга или дети."Процедура должна быть максимально простой для граждан. В ближайшие дни опубликую подробную информацию, как именно можно будет получить выплату", - добавил глава региона.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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общество, роман бусаргин, сергей шойгу, владимир путин, саратовская область, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Роман Бусаргин, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Саратовская область, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
Мобилизованные жители Саратовской области получат по 50 тысяч рублей
Губернатор Бусаргин: мобилизованные жители Саратовской области получат по 50 тысяч рублей