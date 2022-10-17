https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824548240.html

Мобилизованным жителям Кузбасса выплатили по 200 тысяч рублей

Мобилизованным жителям Кузбасса выплатили по 200 тысяч рублей - РИА Новости, 17.10.2022

Мобилизованным жителям Кузбасса выплатили по 200 тысяч рублей

Всем мобилизованным жителям Кузбасса выплачено по 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:27

2022-10-17T11:27

2022-10-17T11:27

специальная военная операция на украине

общество

сергей цивилев

кемеровская область

частичная мобилизация в россии

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КЕМЕРОВО, 17 окт – РИА Новости. Всем мобилизованным жителям Кузбасса выплачено по 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева."Всем кузбассовцам, мобилизованным с 21 сентября, перечислены региональные выплаты в размере 200 000 рублей. Об этом сообщил губернатор региона, по решению которого в региональный закон о поддержке участников СВО были внесены изменения", – говорится в сообщении.Для организации получения выплат правительством Кузбасса разработан и утвержден порядок предоставления единовременной денежной выплаты мобилизованным и их семьям – законным представителям. В сборе документов помогают социальные работники, прикрепленные к каждой семье мужчин. При этом сотрудники соцслужб на дому помогают членам семей мобилизованных, воспитывающих детей-инвалидов и содержащих на попечении родственников пенсионного возраста. Такая помощь предоставляется также инвалидам I и II группы – близким родственникам мобилизованных."Выплаты и другую необходимую помощь семьям мобилизованных из Кузбасса начали оказывать незамедлительно. Мы делаем все для тех, кто уехал в учебные центры и в зону СВО. Всем необходимым они обеспечены, но важно, чтобы бойцы были уверены, что у них все в порядке дома, поэтому выплаты и дополнительные меры поддержки семьям мобилизованных из Кузбасса на моем личном контроле и оказываются как было обещано", — приводятся в сообщении слова Цивилева.Кроме этого на прошлой неделе губернатор подписал еще два распоряжения о дополнительных мерах поддержки, согласно которым министерству труда и занятости населения Кузбасса поручено организовать профессиональное обучение и дополнительное профобразование безработных детей трудоспособного возраста и жен мобилизованных, оказывать им содействие в поиске работы. Детей мобилизованных в возрасте от полутора лет без очереди запишут в детские сады. Кроме этого Цивилев поручил зачислять детей бойцов в первоочередном порядке и бесплатно в группы продленного дня и в различные секции, также детям кузбасских бойцов организуют бесплатный отдых и оздоровление в санаториях, подведомственных исполнительным органам Кузбасса. Для них будет организовано бесплатное горячее питание в школах и в организациях профобразования. Для студентов, обучающихся на платной основе, предусмотрено возмещение затрат на оплату обучения, а иногородним предоставят право бесплатного проживания в общежитиях и компенсируют затраты на проезд на междугороднем транспорте.По инициативе губернатора контрактники и добровольцы, а также мобилизованные для участия в СВО освобождены от уплаты транспортного налога на два года. Индивидуальную поддержку мобилизованным жителям региона, не успевшим оформить отношения с гражданскими супругами, губернатор личным поручением предоставил возможность заключить брак в учебном центре Омска.

https://ria.ru/20221005/brak-1821755068.html

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819315144.html

https://ria.ru/20221011/mobilizovannye-1823017238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, сергей цивилев, кемеровская область, частичная мобилизация в россии