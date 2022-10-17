https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824524484.html

Пермский губернатор пообещал адресно решить проблемы мобилизованных

Пермский губернатор пообещал адресно решить проблемы мобилизованных - РИА Новости, 17.10.2022

Пермский губернатор пообещал адресно решить проблемы мобилизованных

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил в выходные учебные центры в Елани и Тюмени, где мобилизованные из региона проходят боевую подготовку, и... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T10:06

2022-10-17T10:06

2022-10-17T10:06

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ПЕРМЬ, 17 окт - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил в выходные учебные центры в Елани и Тюмени, где мобилизованные из региона проходят боевую подготовку, и пообещал решить их проблемы."Есть вопросы по поддержке семей – сразу по возвращению в Пермь продолжим работу в этом направлении", - написал губернатор в своем Telegram-канале после поездки.По словам Махонина, встреча с мобилизованными в Елани происходила на плацу, ему было задано много вопросов, больше всего по предоставлению кредитных каникул и о помощи семьям."У мужчин много вопросов, и это понятно. На месте записывали номера телефонов, чтобы адресно отработать каждую проблему. Также договорились, что все, кто не успел обратиться сегодня, подготовят свои запросы и пожелания, опишут проблемы и укажут контакты. Командиры взводов передадут их нам", - добавил Махонин.Мужчины, обучающиеся в Тюмени, рассказали, что укомплектованы всем необходимым обмундированием, имеют боевой настрой. В учебной части они получают навыки применения различных типов стрелкового вооружения и тяжёлых гранатомётов, сообщил губернатор.Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов ("Единая Россия") сообщал о нескольких случаях гибели мобилизованных в Еланском гарнизоне: один - от сердечного приступа, второй – в результате самоубийства, третий почувствовал себя плохо и его не смогли спасти. Кроме того, один резервист умер уже дома после возвращения из этой учебной части, у него был обнаружен цирроз печени. Также, по его словам, около 700 мобилизованных из Еланского гарнизона отправили домой.

https://ria.ru/20221014/otsrochka-1824125767.html

https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824089237.html

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пермский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, пермский край, пермь, тюмень, госдума рф, единая россия, дмитрий махонин, общество, частичная мобилизация в россии