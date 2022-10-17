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Пермский губернатор пообещал адресно решить проблемы мобилизованных - РИА Новости, 17.10.2022
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Пермский губернатор пообещал адресно решить проблемы мобилизованных
Пермский губернатор пообещал адресно решить проблемы мобилизованных - РИА Новости, 17.10.2022
Пермский губернатор пообещал адресно решить проблемы мобилизованных
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил в выходные учебные центры в Елани и Тюмени, где мобилизованные из региона проходят боевую подготовку, и... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:06
2022-10-17T10:06
россия
пермский край
пермь
тюмень
госдума рф
единая россия
дмитрий махонин
общество
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ПЕРМЬ, 17 окт - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил в выходные учебные центры в Елани и Тюмени, где мобилизованные из региона проходят боевую подготовку, и пообещал решить их проблемы."Есть вопросы по поддержке семей – сразу по возвращению в Пермь продолжим работу в этом направлении", - написал губернатор в своем Telegram-канале после поездки.По словам Махонина, встреча с мобилизованными в Елани происходила на плацу, ему было задано много вопросов, больше всего по предоставлению кредитных каникул и о помощи семьям."У мужчин много вопросов, и это понятно. На месте записывали номера телефонов, чтобы адресно отработать каждую проблему. Также договорились, что все, кто не успел обратиться сегодня, подготовят свои запросы и пожелания, опишут проблемы и укажут контакты. Командиры взводов передадут их нам", - добавил Махонин.Мужчины, обучающиеся в Тюмени, рассказали, что укомплектованы всем необходимым обмундированием, имеют боевой настрой. В учебной части они получают навыки применения различных типов стрелкового вооружения и тяжёлых гранатомётов, сообщил губернатор.Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов ("Единая Россия") сообщал о нескольких случаях гибели мобилизованных в Еланском гарнизоне: один - от сердечного приступа, второй – в результате самоубийства, третий почувствовал себя плохо и его не смогли спасти. Кроме того, один резервист умер уже дома после возвращения из этой учебной части, у него был обнаружен цирроз печени. Также, по его словам, около 700 мобилизованных из Еланского гарнизона отправили домой.
https://ria.ru/20221014/otsrochka-1824125767.html
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россия, пермский край, пермь, тюмень, госдума рф, единая россия, дмитрий махонин, общество, частичная мобилизация в россии
Россия, Пермский край, Пермь, Тюмень, Госдума РФ, Единая Россия, Дмитрий Махонин, Общество, Частичная мобилизация в России
10:06 17.10.2022
 
Пермский губернатор пообещал адресно решить проблемы мобилизованных

Пермский губернатор Махонин посетил центры подготовки мобилизованных в Елани и Тюмени

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Сотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 17 окт - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил в выходные учебные центры в Елани и Тюмени, где мобилизованные из региона проходят боевую подготовку, и пообещал решить их проблемы.
"Есть вопросы по поддержке семей – сразу по возвращению в Пермь продолжим работу в этом направлении", - написал губернатор в своем Telegram-канале после поездки.
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По словам Махонина, встреча с мобилизованными в Елани происходила на плацу, ему было задано много вопросов, больше всего по предоставлению кредитных каникул и о помощи семьям.
"У мужчин много вопросов, и это понятно. На месте записывали номера телефонов, чтобы адресно отработать каждую проблему. Также договорились, что все, кто не успел обратиться сегодня, подготовят свои запросы и пожелания, опишут проблемы и укажут контакты. Командиры взводов передадут их нам", - добавил Махонин.
Мужчины, обучающиеся в Тюмени, рассказали, что укомплектованы всем необходимым обмундированием, имеют боевой настрой. В учебной части они получают навыки применения различных типов стрелкового вооружения и тяжёлых гранатомётов, сообщил губернатор.
Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов ("Единая Россия") сообщал о нескольких случаях гибели мобилизованных в Еланском гарнизоне: один - от сердечного приступа, второй – в результате самоубийства, третий почувствовал себя плохо и его не смогли спасти. Кроме того, один резервист умер уже дома после возвращения из этой учебной части, у него был обнаружен цирроз печени. Также, по его словам, около 700 мобилизованных из Еланского гарнизона отправили домой.
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РоссияПермский крайПермьТюменьГосдума РФЕдиная РоссияДмитрий МахонинОбществоЧастичная мобилизация в России
 
 
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