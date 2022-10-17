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В Госдуме раскритиковали законопроект о снятии брони с депутатов - РИА Новости, 17.10.2022
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В Госдуме раскритиковали законопроект о снятии брони с депутатов
В Госдуме раскритиковали законопроект о снятии брони с депутатов - РИА Новости, 17.10.2022
В Госдуме раскритиковали законопроект о снятии брони с депутатов
Распространять на депутатов закон о частичной мобилизации вряд ли конструктивно, Дума обязана работать при любых условиях, в том числе чрезвычайных, заявил РИА... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T09:47
2022-10-17T09:47
политика
олег морозов
сергей миронов
россия
госдума рф
единая россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Распространять на депутатов закон о частичной мобилизации вряд ли конструктивно, Дума обязана работать при любых условиях, в том числе чрезвычайных, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Депутаты Госдумы от "Справедливой России - За правду" во главе с лидером Сергеем Мироновым разработали законопроект, предлагающий определить сотрудников, проходящих военную службу в Росгвардии, МЧС, ФСБ, в качестве категорий граждан для прохождения службы по частичной мобилизации в первоочередном порядке, а также отменить отсрочку от призыва для депутатов и сенаторов парламента РФ."С юридической точки зрения распространять на депутатов закон о мобилизации вряд ли конструктивно, так как Дума обязана работать при любых, самых чрезвычайных обстоятельствах. Депутат - избран гражданами для исполнения депутатских полномочий! Это и есть его долг перед гражданами страны", — сказал он.Парламентарий добавил, что многие депутаты находятся в зоне спецоперации, выполняют определенные задачи. По его словам, процент депутатов, задействованных в спецоперации, сейчас может быть выше, чем среди некоторых других категорий граждан."При этом многие депутаты практически постоянно находятся в командировке в зоне боевых действий и выполняют там поставленные руководством страны задачи. Равно как есть добровольцы, которые уже мобилизованы, есть те, кто все эти месяцы находится на передовой и геройски сражается за страну! Полагаю, что чисто арифметически процент депутатов, задействованных в различных формах в СВО, уже сейчас выше, чем среди некоторых других категорий наших граждан", — отметил он.Морозов уточнил, что бронь с парламентариев можно снять, однако это следует делать так, чтобы остановить работу парламента."Так называемую бронь с парламентариев можно, разумеется, безболезненно снять. Но использовать эту норму так, чтобы не парализовать работу парламента", — резюмировал он.
https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824507609.html
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политика, олег морозов, сергей миронов, россия, госдума рф, единая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), частичная мобилизация в россии
Политика, Олег Морозов, Сергей Миронов, Россия, Госдума РФ, Единая Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Частичная мобилизация в России
09:47 17.10.2022
 
В Госдуме раскритиковали законопроект о снятии брони с депутатов

Депутат ГД Морозов: Дума должна работать при любых условиях, в том числе и чрезвычайных

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Распространять на депутатов закон о частичной мобилизации вряд ли конструктивно, Дума обязана работать при любых условиях, в том числе чрезвычайных, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Депутаты Госдумы от "Справедливой России - За правду" во главе с лидером Сергеем Мироновым разработали законопроект, предлагающий определить сотрудников, проходящих военную службу в Росгвардии, МЧС, ФСБ, в качестве категорий граждан для прохождения службы по частичной мобилизации в первоочередном порядке, а также отменить отсрочку от призыва для депутатов и сенаторов парламента РФ.
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
09:13
В Госдуме выступили за лишение депутатов и сенаторов брони от мобилизации
"С юридической точки зрения распространять на депутатов закон о мобилизации вряд ли конструктивно, так как Дума обязана работать при любых, самых чрезвычайных обстоятельствах. Депутат - избран гражданами для исполнения депутатских полномочий! Это и есть его долг перед гражданами страны", — сказал он.
Парламентарий добавил, что многие депутаты находятся в зоне спецоперации, выполняют определенные задачи. По его словам, процент депутатов, задействованных в спецоперации, сейчас может быть выше, чем среди некоторых других категорий граждан.
"При этом многие депутаты практически постоянно находятся в командировке в зоне боевых действий и выполняют там поставленные руководством страны задачи. Равно как есть добровольцы, которые уже мобилизованы, есть те, кто все эти месяцы находится на передовой и геройски сражается за страну! Полагаю, что чисто арифметически процент депутатов, задействованных в различных формах в СВО, уже сейчас выше, чем среди некоторых других категорий наших граждан", — отметил он.
Морозов уточнил, что бронь с парламентариев можно снять, однако это следует делать так, чтобы остановить работу парламента.
"Так называемую бронь с парламентариев можно, разумеется, безболезненно снять. Но использовать эту норму так, чтобы не парализовать работу парламента", — резюмировал он.
 
ПолитикаОлег МорозовСергей МироновРоссияГосдума РФЕдиная РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Частичная мобилизация в России
 
 
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