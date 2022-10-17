https://ria.ru/20221017/minsk-1824612401.html
Новый рейс свяжет Минск с двумя уральскими городами
Новый рейс свяжет Минск с двумя уральскими городами - РИА Новости, 17.10.2022
Новый рейс свяжет Минск с двумя уральскими городами
Компания "Уральские авиалинии" с 26 октября будет выполнять полеты по маршруту Екатеринбург – Минск – Пермь – Минск – Екатеринбург, этот рейс позволит улучшить... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:37
2022-10-17T17:37
2022-10-17T17:37
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МИНСК, 17 окт – РИА Новости. Компания "Уральские авиалинии" с 26 октября будет выполнять полеты по маршруту Екатеринбург – Минск – Пермь – Минск – Екатеринбург, этот рейс позволит улучшить связи между двумя странами и открыть новые перспективы в развитии туризма, заявил в понедельник Национальный аэропорт "Минск"."Полеты будут выполняться по средам и воскресеньям на самолётах типа Airbus A-320", - говорится в сообщении на канале минского аэропорта в мессенджере Telegram. Уточняется, что новый рейс появится 26 октября.Подчеркивается, что "он является перспективным, поскольку свяжет белорусскую столицу не с одним, а с двумя городами Российской Федерации"."Его особенностью станет то, что он будет выполняться по маршруту Екатеринбург – Минск – Пермь – Минск – Екатеринбург дважды в неделю. Открытие нового рейса позволит улучшить не только экономические, политические и деловые связи между Республикой Беларусь и городами Российской Федерации, но и открыть новые перспективы в развитии туризма", — также говорится в сообщении.Ранее новый маршрут анонсировала сама авиакомпания, уточняя, что стоимость билетов в одну сторону начинается от 7760 рублей и от 12600 рублей туда-обратно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, минск, екатеринбург, пермь, уральские авиалинии, туристы, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Минск, Екатеринбург, Пермь, Уральские авиалинии, туристы, куда можно лететь
Новый рейс свяжет Минск с двумя уральскими городами
Перспективный для туризма рейс свяжет Минск сразу с двумя уральскими городами
МИНСК, 17 окт – РИА Новости. Компания "Уральские авиалинии" с 26 октября будет выполнять полеты по маршруту Екатеринбург – Минск – Пермь – Минск – Екатеринбург, этот рейс позволит улучшить связи между двумя странами и открыть новые перспективы в развитии туризма, заявил в понедельник Национальный аэропорт "Минск".
"Полеты будут выполняться по средам и воскресеньям на самолётах типа Airbus A-320", - говорится в сообщении на канале минского аэропорта в мессенджере Telegram. Уточняется, что новый рейс появится 26 октября.
Подчеркивается, что "он является перспективным, поскольку свяжет белорусскую столицу не с одним, а с двумя городами Российской Федерации".
"Его особенностью станет то, что он будет выполняться по маршруту Екатеринбург – Минск – Пермь – Минск – Екатеринбург дважды в неделю. Открытие нового рейса позволит улучшить не только экономические, политические и деловые связи между Республикой Беларусь и городами Российской Федерации, но и открыть новые перспективы в развитии туризма", — также говорится в сообщении.
Ранее новый маршрут анонсировала сама авиакомпания, уточняя, что стоимость билетов в одну сторону начинается от 7760 рублей и от 12600 рублей туда-обратно.