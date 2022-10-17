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ВС России с начала спецоперации уничтожили 5855 единиц бронетехники ВСУ - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/minoborony-1824578346.html
ВС России с начала спецоперации уничтожили 5855 единиц бронетехники ВСУ
ВС России с начала спецоперации уничтожили 5855 единиц бронетехники ВСУ - РИА Новости, 17.10.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили 5855 единиц бронетехники ВСУ
Российские военные с начала спецоперации уничтожили 5855 танков и других боевых бронированных машин, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:55
2022-10-17T17:41
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские военные с начала спецоперации уничтожили 5855 танков и других боевых бронированных машин, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2256 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5855 танков и других боевых бронированных машин, 871 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3484 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6610 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
12:55 17.10.2022 (обновлено: 17:41 17.10.2022)
 
ВС России с начала спецоперации уничтожили 5855 единиц бронетехники ВСУ

Российские силы с начала спецоперации уничтожили 5855 единиц украинской бронетехники

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКолонна российской военной техники на шоссе
Колонна российской военной техники на шоссе - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Колонна российской военной техники на шоссе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские военные с начала спецоперации уничтожили 5855 танков и других боевых бронированных машин, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2256 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5855 танков и других боевых бронированных машин, 871 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3484 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6610 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.
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