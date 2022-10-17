https://ria.ru/20221017/minoborony-1824578346.html
ВС России с начала спецоперации уничтожили 5855 единиц бронетехники ВСУ
ВС России с начала спецоперации уничтожили 5855 единиц бронетехники ВСУ - РИА Новости, 17.10.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили 5855 единиц бронетехники ВСУ
Российские военные с начала спецоперации уничтожили 5855 танков и других боевых бронированных машин, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:55
2022-10-17T12:55
2022-10-17T17:41
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские военные с начала спецоперации уничтожили 5855 танков и других боевых бронированных машин, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2256 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5855 танков и других боевых бронированных машин, 871 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3484 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6610 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20221017/pvo-1824574914.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
12:55 17.10.2022 (обновлено: 17:41 17.10.2022)
ВС России с начала спецоперации уничтожили 5855 единиц бронетехники ВСУ
Российские силы с начала спецоперации уничтожили 5855 единиц украинской бронетехники