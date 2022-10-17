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Тюменские власти выделили более 1 млрд руб на модернизацию медучреждений - РИА Новости, 17.10.2022
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Тюменские власти выделили более 1 млрд руб на модернизацию медучреждений
Тюменские власти выделили более 1 млрд руб на модернизацию медучреждений - РИА Новости, 17.10.2022
Тюменские власти выделили более 1 млрд руб на модернизацию медучреждений
Свыше одного миллиарда рублей в Тюменской области запланировано направить в 2022 году на модернизацию первичного звена здравоохранения, в том числе капитальный... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:15
2022-10-17T17:15
специальная военная операция на украине
общество
александр моор
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 17 окт – РИА Новости. Свыше одного миллиарда рублей в Тюменской области запланировано направить в 2022 году на модернизацию первичного звена здравоохранения, в том числе капитальный ремонт и строительство новых зданий для медучреждений, сообщили в областном правительстве.Основные показатели исполнения региональной госпрограммы развития здравоохранения в Тюменской области обсудили на очередном заседании президиума правительства."Объем финансирования, реализуемого в рамках программы регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения, в текущем году превысит 1 миллиард рублей, за девять месяцев мероприятия профинансированы на сумму 979,5 миллиона рублей. В этом году планируется капитально отремонтировать семь объектов здравоохранения и начать ремонты еще на пяти объектах, ввод которых запланирован на 2023 год", – рассказала директор департамента здравоохранения Наталья Логинова.В текущем году также планируется достроить поликлинику в селе Каскара Тюменского района, в планах замена помещений двух фельдшерско-акушерских пунктов и семи врачебных амбулаторий модульными зданиями.Важным результатом региональной программы развития здравоохранения стало достижение установленных на федеральном уровне целевых показателей по снижению смертности, подчеркнула Наталья Логинова. Губернатор Тюменской области Александр Моор посоветовал при дальнейшей реализации программы усилить профилактическую направленность медпомощи при проведении диспансеризации и комплексных медосмотров.В целом на реализацию региональной госпрограммы развития здравоохранения Тюменская область в 2022 году выделила свыше 27 миллиардов рублей, за девять месяцев план выполнен на 77 процентов, отмечают в правительстве.
https://ria.ru/20221004/tyumen-1821375521.html
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общество, александр моор, тюменская область, тюменский район
Специальная военная операция на Украине, Общество, Александр Моор, Тюменская область, Тюменский район
17:15 17.10.2022
 
Тюменские власти выделили более 1 млрд руб на модернизацию медучреждений

Тюменские власти выделили более 1 млрд руб на модернизацию медучреждений

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник проводит компьютерную томографию пациенту
Медицинский сотрудник проводит компьютерную томографию пациенту - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский сотрудник проводит компьютерную томографию пациенту. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 17 окт – РИА Новости. Свыше одного миллиарда рублей в Тюменской области запланировано направить в 2022 году на модернизацию первичного звена здравоохранения, в том числе капитальный ремонт и строительство новых зданий для медучреждений, сообщили в областном правительстве.
Основные показатели исполнения региональной госпрограммы развития здравоохранения в Тюменской области обсудили на очередном заседании президиума правительства.
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"Объем финансирования, реализуемого в рамках программы регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения, в текущем году превысит 1 миллиард рублей, за девять месяцев мероприятия профинансированы на сумму 979,5 миллиона рублей. В этом году планируется капитально отремонтировать семь объектов здравоохранения и начать ремонты еще на пяти объектах, ввод которых запланирован на 2023 год", – рассказала директор департамента здравоохранения Наталья Логинова.
В текущем году также планируется достроить поликлинику в селе Каскара Тюменского района, в планах замена помещений двух фельдшерско-акушерских пунктов и семи врачебных амбулаторий модульными зданиями.
Важным результатом региональной программы развития здравоохранения стало достижение установленных на федеральном уровне целевых показателей по снижению смертности, подчеркнула Наталья Логинова. Губернатор Тюменской области Александр Моор посоветовал при дальнейшей реализации программы усилить профилактическую направленность медпомощи при проведении диспансеризации и комплексных медосмотров.
В целом на реализацию региональной госпрограммы развития здравоохранения Тюменская область в 2022 году выделила свыше 27 миллиардов рублей, за девять месяцев план выполнен на 77 процентов, отмечают в правительстве.
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