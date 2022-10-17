https://ria.ru/20221017/meduchrezhdeniya-1824660701.html

Тюменские власти выделили более 1 млрд руб на модернизацию медучреждений

Тюменские власти выделили более 1 млрд руб на модернизацию медучреждений - РИА Новости, 17.10.2022

Тюменские власти выделили более 1 млрд руб на модернизацию медучреждений

Свыше одного миллиарда рублей в Тюменской области запланировано направить в 2022 году на модернизацию первичного звена здравоохранения, в том числе капитальный... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:15

2022-10-17T17:15

2022-10-17T17:15

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ТЮМЕНЬ, 17 окт – РИА Новости. Свыше одного миллиарда рублей в Тюменской области запланировано направить в 2022 году на модернизацию первичного звена здравоохранения, в том числе капитальный ремонт и строительство новых зданий для медучреждений, сообщили в областном правительстве.Основные показатели исполнения региональной госпрограммы развития здравоохранения в Тюменской области обсудили на очередном заседании президиума правительства."Объем финансирования, реализуемого в рамках программы регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения, в текущем году превысит 1 миллиард рублей, за девять месяцев мероприятия профинансированы на сумму 979,5 миллиона рублей. В этом году планируется капитально отремонтировать семь объектов здравоохранения и начать ремонты еще на пяти объектах, ввод которых запланирован на 2023 год", – рассказала директор департамента здравоохранения Наталья Логинова.В текущем году также планируется достроить поликлинику в селе Каскара Тюменского района, в планах замена помещений двух фельдшерско-акушерских пунктов и семи врачебных амбулаторий модульными зданиями.Важным результатом региональной программы развития здравоохранения стало достижение установленных на федеральном уровне целевых показателей по снижению смертности, подчеркнула Наталья Логинова. Губернатор Тюменской области Александр Моор посоветовал при дальнейшей реализации программы усилить профилактическую направленность медпомощи при проведении диспансеризации и комплексных медосмотров.В целом на реализацию региональной госпрограммы развития здравоохранения Тюменская область в 2022 году выделила свыше 27 миллиардов рублей, за девять месяцев план выполнен на 77 процентов, отмечают в правительстве.

https://ria.ru/20221004/tyumen-1821375521.html

https://ria.ru/20221006/sotssfera-1821964163.html

тюменская область

тюменский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, александр моор, тюменская область, тюменский район