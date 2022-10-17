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В ЛНР заявили о тщетных попытках ВСУ пробиться в Кременную и Сватово
В ЛНР заявили о тщетных попытках ВСУ пробиться в Кременную и Сватово - РИА Новости, 17.10.2022
В ЛНР заявили о тщетных попытках ВСУ пробиться в Кременную и Сватово
Непрекращающиеся попытки украинских войск прорваться в Кременную и Сватово в Луганской Народной Республике тщетны, заявил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:40
2022-10-17T12:40
2022-10-17T12:40
специальная военная операция на украине
в мире
виталий киселев
луганская народная республика
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Непрекращающиеся попытки украинских войск прорваться в Кременную и Сватово в Луганской Народной Республике тщетны, заявил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев."На кременском и сватовском направлениях укронацисты не прекращают попыток сделать брешь в нашей обороне, прорваться и в Кременную, и в Сватово, или попытаться обойти, но все эти попытки тщетны", - сказал Киселев в эфире Первого канала.По его словам, 16 октября он с пяти часов утра уже находился в Лисичанске и его пригородах. "Могу сказать, что по всей линии от Лисичанска и до Сватово шла контрбатарейная работа наших артиллеристов, работала ВКС. Причем ВКС работала очень точечно, поражали и живую силу противнику, и технику", - добавил Киселев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В ЛНР заявили о тщетных попытках ВСУ пробиться в Кременную и Сватово
Представитель ЛНР Киселев назвал попытки ВСУ пробиться в Кременную и Сватово тщетными