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В ЛНР заявили о тщетных попытках ВСУ пробиться в Кременную и Сватово

В ЛНР заявили о тщетных попытках ВСУ пробиться в Кременную и Сватово - РИА Новости, 17.10.2022

В ЛНР заявили о тщетных попытках ВСУ пробиться в Кременную и Сватово

Непрекращающиеся попытки украинских войск прорваться в Кременную и Сватово в Луганской Народной Республике тщетны, заявил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:40

2022-10-17T12:40

2022-10-17T12:40

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Непрекращающиеся попытки украинских войск прорваться в Кременную и Сватово в Луганской Народной Республике тщетны, заявил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев."На кременском и сватовском направлениях укронацисты не прекращают попыток сделать брешь в нашей обороне, прорваться и в Кременную, и в Сватово, или попытаться обойти, но все эти попытки тщетны", - сказал Киселев в эфире Первого канала.По его словам, 16 октября он с пяти часов утра уже находился в Лисичанске и его пригородах. "Могу сказать, что по всей линии от Лисичанска и до Сватово шла контрбатарейная работа наших артиллеристов, работала ВКС. Причем ВКС работала очень точечно, поражали и живую силу противнику, и технику", - добавил Киселев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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