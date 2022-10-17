https://ria.ru/20221017/lgbt-1824687002.html
Эсеры готовят проект об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ
Эсеры готовят проект об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 17.10.2022
Эсеры готовят проект об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ
"Справедливая Россия – За правду" работает над законопроектом об уголовной ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений, сообщил руководитель фракции... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T18:16
2022-10-17T18:16
2022-10-17T19:53
сергей миронов
госдума рф
общество
александр хинштейн
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" работает над законопроектом об уголовной ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений, сообщил руководитель фракции Сергей Миронов в своем Telegram-канале."Предлагаю ввести уголовную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Инициатива о введении высоких штрафных санкций за пропаганду ЛГБТ правильная, но я считаю, что надо идти дальше и вводить уголовную ответственность", - заявил он и добавил, что в этой связи работает над законопроектом.Он также предложил для принятия поправок в законодательство "создать межфракционную рабочую группу, чтобы вносить в Госдуму общий законопроект от имени депутатов всех фракций".По словам депутата, в законопроекте ставится вопрос о свободе творчества и демонстрации в художественных произведениях тем, связанных с нетрадиционными отношениями."Я работаю над законопроектом, где ставлю простой вопрос: да, свобода творчества нужна … Если же автор хочет демонстрировать свои труды в виде книг, фильмов, спектаклей и тем более если труды создаются за государственные деньги, то тогда надо смотреть на содержание этих работ, их цели и продвигаемые идеи", - подчеркнул парламентарий.В Госдуме в понедельник прошли большие парламентские слушания по инициативам об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что рассчитывает на внесение в Думу межфракционного законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ на этой неделе.
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сергей миронов, госдума рф, общество, александр хинштейн
Сергей Миронов, Госдума РФ, Общество, Александр Хинштейн
18:16 17.10.2022 (обновлено: 19:53 17.10.2022)
Эсеры готовят проект об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ
Миронов предложил ввести уголовную ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости.
"Справедливая Россия – За правду" работает над законопроектом об уголовной ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений, сообщил
руководитель фракции Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
"Предлагаю ввести уголовную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Инициатива о введении высоких штрафных санкций за пропаганду ЛГБТ правильная, но я считаю, что надо идти дальше и вводить уголовную ответственность", - заявил он и добавил, что в этой связи работает над законопроектом.
Он также предложил для принятия поправок в законодательство "создать межфракционную рабочую группу, чтобы вносить в Госдуму
общий законопроект от имени депутатов всех фракций".
По словам депутата, в законопроекте ставится вопрос о свободе творчества и демонстрации в художественных произведениях тем, связанных с нетрадиционными отношениями.
"Я работаю над законопроектом, где ставлю простой вопрос: да, свобода творчества нужна … Если же автор хочет демонстрировать свои труды в виде книг, фильмов, спектаклей и тем более если труды создаются за государственные деньги, то тогда надо смотреть на содержание этих работ, их цели и продвигаемые идеи", - подчеркнул парламентарий.
В Госдуме в понедельник прошли большие парламентские слушания по инициативам об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн
заявил, что рассчитывает на внесение в Думу межфракционного законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ на этой неделе.