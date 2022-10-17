https://ria.ru/20221017/lgbt-1824549217.html

Генпрокуратура поддержала проект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Генпрокуратура поддержала проект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду - РИА Новости, 17.10.2022

Генпрокуратура поддержала проект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Генеральная прокуратура России поддерживает законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду, ведомство разделяет обеспокоенность вопросом "эмоционального... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:29

2022-10-17T11:29

2022-10-17T11:29

общество

россия

генеральная прокуратура рф

александр хинштейн

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура России поддерживает законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду, ведомство разделяет обеспокоенность вопросом "эмоционального становления нового поколения россиян", сообщила начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства ГП РФ Ирина Ребрина."Обсуждаемые сегодня изменения в федеральное законодательство Генеральной прокуратурой РФ однозначно поддерживаются", - сказала Ребрина.В целом, по ее словам, Генпрокуратура в полной мере разделяет обеспокоенность вопросом "эмоционального становления нового поколения россиян"."Нововведения в части запрета информации, пропагандирующей нетрадиционный сексуальные отношения, отрицающей общепринятые семейные ценности, оценивались нами с позиции защиты несовершеннолетних от ее негативного влияния", - подчеркнула она.Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн подготовил и направил на отзыв в кабмин законопроект об административной ответственности за пропаганду педофилии и за распространение информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.Существующую редакцию статьи 6.21 КоАП предлагается изменить: авторами предлагается распространить штрафы за пропаганду ЛГБТ не только среди детей и подростков, но и среди взрослых. Сами штрафы предлагается увеличить. Также КоАП предлагается дополнить статьей, устанавливающей ответственность за пропаганду педофилии.На прошлой неделе Хинштейн объявил, что получил положительный отзыв правительства на законопроект.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, генеральная прокуратура рф, александр хинштейн