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Генпрокуратура поддержала проект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду - РИА Новости, 17.10.2022
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Генпрокуратура поддержала проект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду
Генпрокуратура поддержала проект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду - РИА Новости, 17.10.2022
Генпрокуратура поддержала проект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду
Генеральная прокуратура России поддерживает законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду, ведомство разделяет обеспокоенность вопросом "эмоционального... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:29
2022-10-17T11:29
общество
россия
генеральная прокуратура рф
александр хинштейн
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура России поддерживает законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду, ведомство разделяет обеспокоенность вопросом "эмоционального становления нового поколения россиян", сообщила начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства ГП РФ Ирина Ребрина."Обсуждаемые сегодня изменения в федеральное законодательство Генеральной прокуратурой РФ однозначно поддерживаются", - сказала Ребрина.В целом, по ее словам, Генпрокуратура в полной мере разделяет обеспокоенность вопросом "эмоционального становления нового поколения россиян"."Нововведения в части запрета информации, пропагандирующей нетрадиционный сексуальные отношения, отрицающей общепринятые семейные ценности, оценивались нами с позиции защиты несовершеннолетних от ее негативного влияния", - подчеркнула она.Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн подготовил и направил на отзыв в кабмин законопроект об административной ответственности за пропаганду педофилии и за распространение информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.Существующую редакцию статьи 6.21 КоАП предлагается изменить: авторами предлагается распространить штрафы за пропаганду ЛГБТ не только среди детей и подростков, но и среди взрослых. Сами штрафы предлагается увеличить. Также КоАП предлагается дополнить статьей, устанавливающей ответственность за пропаганду педофилии.На прошлой неделе Хинштейн объявил, что получил положительный отзыв правительства на законопроект.
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общество, россия, генеральная прокуратура рф, александр хинштейн
Общество, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Александр Хинштейн
11:29 17.10.2022
 
Генпрокуратура поддержала проект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Сотрудник ГП Ребрина заявила о поддержке ведомством изменения статьи о ЛГБТ-пропаганде

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура России поддерживает законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду, ведомство разделяет обеспокоенность вопросом "эмоционального становления нового поколения россиян", сообщила начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства ГП РФ Ирина Ребрина.
"Обсуждаемые сегодня изменения в федеральное законодательство Генеральной прокуратурой РФ однозначно поддерживаются", - сказала Ребрина.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
11:00
В России закрыли доступ к 30 тысячам сайтов с пропагандой ЛГБТ среди детей
В целом, по ее словам, Генпрокуратура в полной мере разделяет обеспокоенность вопросом "эмоционального становления нового поколения россиян".
"Нововведения в части запрета информации, пропагандирующей нетрадиционный сексуальные отношения, отрицающей общепринятые семейные ценности, оценивались нами с позиции защиты несовершеннолетних от ее негативного влияния", - подчеркнула она.
Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн подготовил и направил на отзыв в кабмин законопроект об административной ответственности за пропаганду педофилии и за распространение информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.
Существующую редакцию статьи 6.21 КоАП предлагается изменить: авторами предлагается распространить штрафы за пропаганду ЛГБТ не только среди детей и подростков, но и среди взрослых. Сами штрафы предлагается увеличить. Также КоАП предлагается дополнить статьей, устанавливающей ответственность за пропаганду педофилии.
На прошлой неделе Хинштейн объявил, что получил положительный отзыв правительства на законопроект.
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 11:25
TikTok оштрафовали на три миллиона рублей за отказ удалить пропаганду ЛГБТ
 
ОбществоРоссияГенеральная прокуратура РФАлександр Хинштейн
 
 
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