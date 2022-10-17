https://ria.ru/20221017/lgbt-1824549217.html
Генпрокуратура поддержала проект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду
Генпрокуратура поддержала проект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду - РИА Новости, 17.10.2022
Генпрокуратура поддержала проект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду
Генеральная прокуратура России поддерживает законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду, ведомство разделяет обеспокоенность вопросом "эмоционального... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:29
2022-10-17T11:29
2022-10-17T11:29
общество
россия
генеральная прокуратура рф
александр хинштейн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595545042_0:41:3015:1737_1920x0_80_0_0_e7a975d8e3f6e9dbad957e5c817fbb3f.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура России поддерживает законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду, ведомство разделяет обеспокоенность вопросом "эмоционального становления нового поколения россиян", сообщила начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства ГП РФ Ирина Ребрина."Обсуждаемые сегодня изменения в федеральное законодательство Генеральной прокуратурой РФ однозначно поддерживаются", - сказала Ребрина.В целом, по ее словам, Генпрокуратура в полной мере разделяет обеспокоенность вопросом "эмоционального становления нового поколения россиян"."Нововведения в части запрета информации, пропагандирующей нетрадиционный сексуальные отношения, отрицающей общепринятые семейные ценности, оценивались нами с позиции защиты несовершеннолетних от ее негативного влияния", - подчеркнула она.Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн подготовил и направил на отзыв в кабмин законопроект об административной ответственности за пропаганду педофилии и за распространение информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.Существующую редакцию статьи 6.21 КоАП предлагается изменить: авторами предлагается распространить штрафы за пропаганду ЛГБТ не только среди детей и подростков, но и среди взрослых. Сами штрафы предлагается увеличить. Также КоАП предлагается дополнить статьей, устанавливающей ответственность за пропаганду педофилии.На прошлой неделе Хинштейн объявил, что получил положительный отзыв правительства на законопроект.
https://ria.ru/20221017/lgbt-1824541844.html
https://ria.ru/20221004/tiktok-1821365976.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595545042_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4f35efc77e6a7601f4537115b947a067.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, генеральная прокуратура рф, александр хинштейн
Общество, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Александр Хинштейн
Генпрокуратура поддержала проект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду
Сотрудник ГП Ребрина заявила о поддержке ведомством изменения статьи о ЛГБТ-пропаганде
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура России поддерживает законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду, ведомство разделяет обеспокоенность вопросом "эмоционального становления нового поколения россиян", сообщила начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства ГП РФ Ирина Ребрина.
"Обсуждаемые сегодня изменения в федеральное законодательство Генеральной прокуратурой РФ однозначно поддерживаются", - сказала Ребрина.
В целом, по ее словам, Генпрокуратура в полной мере разделяет обеспокоенность вопросом "эмоционального становления нового поколения россиян".
"Нововведения в части запрета информации, пропагандирующей нетрадиционный сексуальные отношения, отрицающей общепринятые семейные ценности, оценивались нами с позиции защиты несовершеннолетних от ее негативного влияния", - подчеркнула она.
Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн подготовил и направил на отзыв в кабмин законопроект об административной ответственности за пропаганду педофилии и за распространение информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.
Существующую редакцию статьи 6.21 КоАП предлагается изменить: авторами предлагается распространить штрафы за пропаганду ЛГБТ не только среди детей и подростков, но и среди взрослых. Сами штрафы предлагается увеличить. Также КоАП предлагается дополнить статьей, устанавливающей ответственность за пропаганду педофилии.
На прошлой неделе Хинштейн объявил, что получил положительный отзыв правительства на законопроект.