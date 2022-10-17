https://ria.ru/20221017/lgbt-1824541844.html

В России закрыли доступ к 30 тысячам сайтов с пропагандой ЛГБТ среди детей

В России закрыли доступ к 30 тысячам сайтов с пропагандой ЛГБТ среди детей - РИА Новости, 17.10.2022

В России закрыли доступ к 30 тысячам сайтов с пропагандой ЛГБТ среди детей

Российская прокуратура за три года закрыла доступ к 30 тысячам сайтов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения среди подростков, сообщила... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:00

2022-10-17T11:00

2022-10-17T11:05

общество

россия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российская прокуратура за три года закрыла доступ к 30 тысячам сайтов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения среди подростков, сообщила начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Ирина Ребрина."Только за три последних года органами прокуратуры пресечено распространение 30 тысяч сайтов, пропагандирующих такие нетрадиционные сексуальные отношения либо побуждающих несовершеннолетних к противоправной деятельности", - сказала она в ходе парламентских слушаний в Госдуме о полном запрете пропаганды ЛГБТ.Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн подготовил и направил на отзыв в кабмин законопроект об административной ответственности за пропаганду педофилии и за распространение информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.Существующую редакцию статьи 6.21 КоАП предлагается изменить: авторами предлагается распространить штрафы за пропаганду ЛГБТ не только среди детей и подростков, но и среди взрослых. Сами штрафы предлагается увеличить. Также КоАП предлагается дополнить статьей, устанавливающей ответственность за пропаганду педофилии.На прошлой неделе Хинштейн объявил, что получил положительный отзыв правительства на законопроект.

https://ria.ru/20220811/tanets-1808836209.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, генеральная прокуратура рф