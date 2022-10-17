Рейтинг@Mail.ru
Снос советских памятников расколол общество Латвии, пишет SRF - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221017/latviya-1824583953.html
Снос советских памятников расколол общество Латвии, пишет SRF
Снос советских памятников расколол общество Латвии, пишет SRF - РИА Новости, 17.10.2022
Снос советских памятников расколол общество Латвии, пишет SRF
Латвийское общество находится на грани раскола из-за уничтожения советских памятников, пишет швейцарская SRF. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:09
2022-10-17T14:02
в мире
латвия
ссср
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811755179_0:0:2767:1556_1920x0_80_0_0_2a31100d323c74c6e9a789c21cf7d3fc.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Латвийское общество находится на грани раскола из-за уничтожения советских памятников, пишет швейцарская SRF.В качестве примера издание приводит снос монумента в память о победе СССР над нацистской Германией в Риге."Если бы не украинский кризис, с памятником бы ничего не случилось", — сообщил SRF латвийский политолог Филипс Раевскис. По его словам, празднования 9 Мая с 2007 года становились "агрессивнее", и поэтому власти приняли решение снести монумент."Русскоговорящее население чаще стало восприниматься как угроза национальной безопасности", — прокомментировала Мария Кугель, русскоговорящая журналистка. Она выразила свою обеспокоенность негативной тенденцией, которая началась в 2014 году.По ее словам, многие русскоговорящие думают над тем, чтобы эмигрировать из-за нарастающих антироссийских настроений.Ранее, в августе, латвийские власти завершили демонтаж памятника советским воинам-освободителям. Во время сноса сотни людей пытались помешать его уничтожению, однако протесты не смогли спасти исторический монумент.Латвия стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренивших советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине. В России происходящее называют варварством, в защиту монументов проходят общественные акции.
https://ria.ru/20221005/vilnyus-1821726305.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221014/pamyatnik-1824191366.html
латвия
ссср
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811755179_46:0:2538:1869_1920x0_80_0_0_f7c13a52e243678ed20764c77dbaaa30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, ссср, германия
В мире, Латвия, СССР, Германия
13:09 17.10.2022 (обновлено: 14:02 17.10.2022)
 
Снос советских памятников расколол общество Латвии, пишет SRF

SRF пишет, что снос советских памятников бьет по единству латвийского общества

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСнос памятника освободителям Риги
Снос памятника освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Снос памятника освободителям Риги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Латвийское общество находится на грани раскола из-за уничтожения советских памятников, пишет швейцарская SRF.
В качестве примера издание приводит снос монумента в память о победе СССР над нацистской Германией в Риге.
"Если бы не украинский кризис, с памятником бы ничего не случилось", — сообщил SRF латвийский политолог Филипс Раевскис. По его словам, празднования 9 Мая с 2007 года становились "агрессивнее", и поэтому власти приняли решение снести монумент.
"Русскоговорящее население чаще стало восприниматься как угроза национальной безопасности", — прокомментировала Мария Кугель, русскоговорящая журналистка. Она выразила свою обеспокоенность негативной тенденцией, которая началась в 2014 году.
Местный житель в маске гуляет по пустому Старому городу в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 15:34
Снос мемориала советским воинам в Вильнюсе отложили из-за письма ООН
По ее словам, многие русскоговорящие думают над тем, чтобы эмигрировать из-за нарастающих антироссийских настроений.
Ранее, в августе, латвийские власти завершили демонтаж памятника советским воинам-освободителям. Во время сноса сотни людей пытались помешать его уничтожению, однако протесты не смогли спасти исторический монумент.
Латвия стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренивших советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине. В России происходящее называют варварством, в защиту монументов проходят общественные акции.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 19:44В мире
МИД Венгрии назвал "ненужной провокацией" решение Украины снести памятник
 
В миреЛатвияСССРГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала