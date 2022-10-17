https://ria.ru/20221017/latviya-1824583953.html
Снос советских памятников расколол общество Латвии, пишет SRF
Снос советских памятников расколол общество Латвии, пишет SRF - РИА Новости, 17.10.2022
Снос советских памятников расколол общество Латвии, пишет SRF
Латвийское общество находится на грани раскола из-за уничтожения советских памятников, пишет швейцарская SRF. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:09
2022-10-17T13:09
2022-10-17T14:02
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Латвийское общество находится на грани раскола из-за уничтожения советских памятников, пишет швейцарская SRF.В качестве примера издание приводит снос монумента в память о победе СССР над нацистской Германией в Риге."Если бы не украинский кризис, с памятником бы ничего не случилось", — сообщил SRF латвийский политолог Филипс Раевскис. По его словам, празднования 9 Мая с 2007 года становились "агрессивнее", и поэтому власти приняли решение снести монумент."Русскоговорящее население чаще стало восприниматься как угроза национальной безопасности", — прокомментировала Мария Кугель, русскоговорящая журналистка. Она выразила свою обеспокоенность негативной тенденцией, которая началась в 2014 году.По ее словам, многие русскоговорящие думают над тем, чтобы эмигрировать из-за нарастающих антироссийских настроений.Ранее, в августе, латвийские власти завершили демонтаж памятника советским воинам-освободителям. Во время сноса сотни людей пытались помешать его уничтожению, однако протесты не смогли спасти исторический монумент.Латвия стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренивших советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине. В России происходящее называют варварством, в защиту монументов проходят общественные акции.
https://ria.ru/20221005/vilnyus-1821726305.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221014/pamyatnik-1824191366.html
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в мире, латвия, ссср, германия
В мире, Латвия, СССР, Германия
13:09 17.10.2022 (обновлено: 14:02 17.10.2022)
Снос советских памятников расколол общество Латвии, пишет SRF
SRF пишет, что снос советских памятников бьет по единству латвийского общества
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Латвийское общество находится на грани раскола из-за уничтожения советских памятников, пишет швейцарская SRF
.
В качестве примера издание приводит снос монумента в память о победе СССР
над нацистской Германией
в Риге
.
"Если бы не украинский кризис, с памятником бы ничего не случилось", — сообщил SRF латвийский политолог Филипс Раевскис. По его словам, празднования 9 Мая с 2007 года становились "агрессивнее", и поэтому власти приняли решение снести монумент.
"Русскоговорящее население чаще стало восприниматься как угроза национальной безопасности", — прокомментировала Мария Кугель, русскоговорящая журналистка. Она выразила свою обеспокоенность негативной тенденцией, которая началась в 2014 году.
По ее словам, многие русскоговорящие думают над тем, чтобы эмигрировать из-за нарастающих антироссийских настроений.
Ранее, в августе, латвийские власти завершили демонтаж памятника советским воинам-освободителям. Во время сноса сотни людей пытались помешать его уничтожению, однако протесты не смогли спасти исторический монумент.
Латвия стала одной из первых республик бывшего СССР
, практически полностью искоренивших советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине
. В России
происходящее называют варварством, в защиту монументов проходят общественные акции.