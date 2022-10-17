https://ria.ru/20221017/kultura-1824654889.html

Совбез: некоторые деятели культуры саботируют патриотические проекты

Совбез: некоторые деятели культуры саботируют патриотические проекты - РИА Новости, 17.10.2022

Совбез: некоторые деятели культуры саботируют патриотические проекты

Ряд деятелей культуры втайне саботируют перевод российской культурной среды в патриотическую плоскость, одна из причин - нежелание подчиняться общественному... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:04

2022-10-17T17:04

2022-10-17T17:44

россия

олег храмов

общество

совет безопасности рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819023374_0:0:2984:1679_1920x0_80_0_0_a24dac46e06c756df0792b70d98db88a.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Ряд деятелей культуры втайне саботируют перевод российской культурной среды в патриотическую плоскость, одна из причин - нежелание подчиняться общественному контролю за работой творческих коллективов, получающих финансирование из казны, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью "Российской газете".По словам Храмова, критика ранее подготовленного проекта основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей "ожидаемо последовала от СМИ, имеющих статус иноагентов, либеральной части блогосферы и отдельных деятелей культуры, которые с началом специальной военной операции открыто выступили против России и оказались в рядах эмигрантов"."Отдельные затаились, но продолжают саботировать действия по переводу развития культурной среды в высокохудожественную и патриотическую плоскость", - добавил Храмов, не уточнив фамилий."Помимо политической составляющей, причиной такой позиции стало категорическое неприятие отдельными лицами самой идеи подчиняться общественному контролю за деятельностью творческих коллективов, функционирующих за счет государственного бюджетного финансирования. А также нежелание учитывать запросы подавляющего большинства населения страны, требующего соответствия творческих дерзаний духовно-нравственным устоям и ценностям, а, следовательно, национальным интересам", - пояснил он.Однако большинство специалистов-профессионалов многочисленных общественных структур, а также парламентские партии "поддержали содержание и нацеленность" проекта основ госполитики по защите традиционных ценностей, отметил Храмов.Нападкам подвергался и проект корректировки основ государственной культурной политики, рассказал замсекретаря Совбеза."Причем от тех, кто не стеснялся в риторике, но не представил ни одного предложения по существу. Раньше это называлось критиканством. При этом ими игнорировалось то обстоятельство, что корректировка во многом была вызвана необходимостью приведения этого документа в соответствие с изменениями в конституцию Российской Федерации, за которые высказалось подавляющее большинство населения страны", - добавил Храмов. "Справедливости ради отмечу, что от многочисленных деятелей культуры поступили конструктивные замечания, которые уже учтены при доработке основ", - сказал он.По словам Храмова, на этом фоне важно возобновить разработку проекта закона "О культуре", "чтобы законодательно закрепить принципы и правила правового регулирования деятельности в этой сфере".

https://ria.ru/20221017/lgbt-1824611119.html

https://ria.ru/20221017/obschestvo-1824655539.html

https://ria.ru/20221017/sovbez-1824657003.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, олег храмов, общество, совет безопасности рф