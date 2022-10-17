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Совбез: некоторые деятели культуры саботируют патриотические проекты - РИА Новости, 17.10.2022
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Совбез: некоторые деятели культуры саботируют патриотические проекты
Совбез: некоторые деятели культуры саботируют патриотические проекты - РИА Новости, 17.10.2022
Совбез: некоторые деятели культуры саботируют патриотические проекты
Ряд деятелей культуры втайне саботируют перевод российской культурной среды в патриотическую плоскость, одна из причин - нежелание подчиняться общественному... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:04
2022-10-17T17:44
россия
олег храмов
общество
совет безопасности рф
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Ряд деятелей культуры втайне саботируют перевод российской культурной среды в патриотическую плоскость, одна из причин - нежелание подчиняться общественному контролю за работой творческих коллективов, получающих финансирование из казны, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью "Российской газете".По словам Храмова, критика ранее подготовленного проекта основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей "ожидаемо последовала от СМИ, имеющих статус иноагентов, либеральной части блогосферы и отдельных деятелей культуры, которые с началом специальной военной операции открыто выступили против России и оказались в рядах эмигрантов"."Отдельные затаились, но продолжают саботировать действия по переводу развития культурной среды в высокохудожественную и патриотическую плоскость", - добавил Храмов, не уточнив фамилий."Помимо политической составляющей, причиной такой позиции стало категорическое неприятие отдельными лицами самой идеи подчиняться общественному контролю за деятельностью творческих коллективов, функционирующих за счет государственного бюджетного финансирования. А также нежелание учитывать запросы подавляющего большинства населения страны, требующего соответствия творческих дерзаний духовно-нравственным устоям и ценностям, а, следовательно, национальным интересам", - пояснил он.Однако большинство специалистов-профессионалов многочисленных общественных структур, а также парламентские партии "поддержали содержание и нацеленность" проекта основ госполитики по защите традиционных ценностей, отметил Храмов.Нападкам подвергался и проект корректировки основ государственной культурной политики, рассказал замсекретаря Совбеза."Причем от тех, кто не стеснялся в риторике, но не представил ни одного предложения по существу. Раньше это называлось критиканством. При этом ими игнорировалось то обстоятельство, что корректировка во многом была вызвана необходимостью приведения этого документа в соответствие с изменениями в конституцию Российской Федерации, за которые высказалось подавляющее большинство населения страны", - добавил Храмов. "Справедливости ради отмечу, что от многочисленных деятелей культуры поступили конструктивные замечания, которые уже учтены при доработке основ", - сказал он.По словам Храмова, на этом фоне важно возобновить разработку проекта закона "О культуре", "чтобы законодательно закрепить принципы и правила правового регулирования деятельности в этой сфере".
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россия, олег храмов, общество, совет безопасности рф
Россия, Олег Храмов, Общество, Совет Безопасности РФ
17:04 17.10.2022 (обновлено: 17:44 17.10.2022)
 
Совбез: некоторые деятели культуры саботируют патриотические проекты

Замсекретаря Совбеза: некоторые деятели культуры саботируют патриотические проекты

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкУчастники митинга "Своих не бросаем" на Манежной площади в Москве
Участники митинга Своих не бросаем на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Участники митинга "Своих не бросаем" на Манежной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Ряд деятелей культуры втайне саботируют перевод российской культурной среды в патриотическую плоскость, одна из причин - нежелание подчиняться общественному контролю за работой творческих коллективов, получающих финансирование из казны, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью "Российской газете".
По словам Храмова, критика ранее подготовленного проекта основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей "ожидаемо последовала от СМИ, имеющих статус иноагентов, либеральной части блогосферы и отдельных деятелей культуры, которые с началом специальной военной операции открыто выступили против России и оказались в рядах эмигрантов".
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"Отдельные затаились, но продолжают саботировать действия по переводу развития культурной среды в высокохудожественную и патриотическую плоскость", - добавил Храмов, не уточнив фамилий.
"Помимо политической составляющей, причиной такой позиции стало категорическое неприятие отдельными лицами самой идеи подчиняться общественному контролю за деятельностью творческих коллективов, функционирующих за счет государственного бюджетного финансирования. А также нежелание учитывать запросы подавляющего большинства населения страны, требующего соответствия творческих дерзаний духовно-нравственным устоям и ценностям, а, следовательно, национальным интересам", - пояснил он.
Однако большинство специалистов-профессионалов многочисленных общественных структур, а также парламентские партии "поддержали содержание и нацеленность" проекта основ госполитики по защите традиционных ценностей, отметил Храмов.
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Нападкам подвергался и проект корректировки основ государственной культурной политики, рассказал замсекретаря Совбеза.
"Причем от тех, кто не стеснялся в риторике, но не представил ни одного предложения по существу. Раньше это называлось критиканством. При этом ими игнорировалось то обстоятельство, что корректировка во многом была вызвана необходимостью приведения этого документа в соответствие с изменениями в конституцию Российской Федерации, за которые высказалось подавляющее большинство населения страны", - добавил Храмов. "Справедливости ради отмечу, что от многочисленных деятелей культуры поступили конструктивные замечания, которые уже учтены при доработке основ", - сказал он.
По словам Храмова, на этом фоне важно возобновить разработку проекта закона "О культуре", "чтобы законодательно закрепить принципы и правила правового регулирования деятельности в этой сфере".
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