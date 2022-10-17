https://ria.ru/20221017/krym-1824631106.html

В Крыму предложили сохранить паромную переправу как резервную

В Крыму предложили сохранить паромную переправу как резервную - РИА Новости, 17.10.2022

В Крыму предложили сохранить паромную переправу как резервную

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил сохранить паромную переправу как резервную транспортную артерию через Керченский пролив. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:47

2022-10-17T15:47

2022-10-17T15:47

авто

владимир константинов

россия

керченский пролив

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил сохранить паромную переправу как резервную транспортную артерию через Керченский пролив.Паромная переправа снова была запущена после теракта на Крымском мосту. На нее направили весь грузовой поток."Паром уже точно нельзя забывать. Логистику нужно продумать, чтобы этот паром был востребован в принципе. Например, бесплатное и быстрое его прохождение, без такого уровня досмотра как на мосту…Для нас стратегически важно оставлять паромную переправу. Как резервное питание в энергетике всегда должно присутствовать, так и резервная транспортная линия должна быть", - сказал Константинов журналистам.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей сначала по одной, а позже - по двум полосам. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.

https://ria.ru/20221017/most-1824500953.html

https://ria.ru/20221015/prolety-1824295842.html

россия

керченский пролив

республика крым

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авто, владимир константинов, россия, керченский пролив, республика крым