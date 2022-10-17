https://ria.ru/20221017/krizis-1824649090.html
В Госдуме назвали угрозу мирового экономического кризиса реальностью
В Госдуме назвали угрозу мирового экономического кризиса реальностью - РИА Новости, 17.10.2022
В Госдуме назвали угрозу мирового экономического кризиса реальностью
Угроза мирового экономического кризиса становится реальностью, которая станет одним из главных факторов исполнения бюджета России в ближайшие годы, заявил глава РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:48
2022-10-17T16:48
2022-10-17T16:57
экономика
россия
андрей макаров
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
мвф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Угроза мирового экономического кризиса становится реальностью, которая станет одним из главных факторов исполнения бюджета России в ближайшие годы, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.По словам депутата, в наибольшей степени на российский бюджет будут влиять такие факторы, как санкции, разрушение логистических цепочек и разрыв хозяйственных связей в мире, а также "фактор реально надвигающейся, становящейся все большей реальностью угрозы мирового экономического кризиса"."Понятно, что Россия не может остаться в стороне от этой ситуации, и в случае мирового экономического кризиса это также скажется и на экономике нашей страны", – сказал он.Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на прошлой неделе заявила, что видит риски рецессии в странах, которые составляют суммарно треть мирового ВВП, оценив общие потери мировой экономики от этого в 4 триллиона долларов к 2026 году. При этом, согласно последнему прогнозу МВФ, рост мировой экономики в 2023 году ожидается на уровне 2,7%, в частности, развитые экономики вырастут на 1,1%, а развивающиеся - на 3,7%.Проект бюджета РФ на 2023-2025 годы рассчитан исходя из базового варианта макроэкономического прогноза, согласно которому спад российской экономики по итогам текущего года составит 2,9%, в 2023 году она сократится еще на 0,8%. А в 2024 году ВВП России перейдет к росту – в основном за счет внутреннего спроса.Предполагается, что потребительский спрос в России будет поддержан ростом реальных доходов населения. По прогнозу Минэкономразвития, реальные денежные доходы населения вырастут в 2024 году на 3,1%, в 2025 году - на 2,8%."Отсюда задачи, которые ставятся перед бюджетом. Самая главная задача бюджета - это безусловное выполнение всех социальных обязательств, которые на себя приняло государство. Люди в стране должны знать, что как бы ни повлияли кризисы, логистические цепочки, санкции – все социальные обязательства государства будут выполнены", – подчеркнул Макаров.
https://ria.ru/20221014/ssha-1823969928.html
https://ria.ru/20221009/kitay-1822479795.html
https://ria.ru/20221007/krizis-1822112467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, андрей макаров, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мвф, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Андрей Макаров, Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), МВФ, Санкции в отношении России
16:48 17.10.2022 (обновлено: 16:57 17.10.2022)
В Госдуме назвали угрозу мирового экономического кризиса реальностью
Депутат Госдумы Макаров: угроза мирового экономического кризиса становится реальностью
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Угроза мирового экономического кризиса становится реальностью, которая станет одним из главных факторов исполнения бюджета России в ближайшие годы, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
По словам депутата, в наибольшей степени на российский бюджет будут влиять такие факторы, как санкции, разрушение логистических цепочек и разрыв хозяйственных связей в мире, а также "фактор реально надвигающейся, становящейся все большей реальностью угрозы мирового экономического кризиса".
"Понятно, что Россия не может остаться в стороне от этой ситуации, и в случае мирового экономического кризиса это также скажется и на экономике нашей страны", – сказал он.
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на прошлой неделе заявила, что видит риски рецессии в странах, которые составляют суммарно треть мирового ВВП, оценив общие потери мировой экономики от этого в 4 триллиона долларов к 2026 году. При этом, согласно последнему прогнозу МВФ, рост мировой экономики в 2023 году ожидается на уровне 2,7%, в частности, развитые экономики вырастут на 1,1%, а развивающиеся - на 3,7%.
Проект бюджета РФ на 2023-2025 годы рассчитан исходя из базового варианта макроэкономического прогноза, согласно которому спад российской экономики по итогам текущего года составит 2,9%, в 2023 году она сократится еще на 0,8%. А в 2024 году ВВП России перейдет к росту – в основном за счет внутреннего спроса.
Предполагается, что потребительский спрос в России будет поддержан ростом реальных доходов населения. По прогнозу Минэкономразвития, реальные денежные доходы населения вырастут в 2024 году на 3,1%, в 2025 году - на 2,8%.
"Отсюда задачи, которые ставятся перед бюджетом. Самая главная задача бюджета - это безусловное выполнение всех социальных обязательств, которые на себя приняло государство. Люди в стране должны знать, что как бы ни повлияли кризисы, логистические цепочки, санкции – все социальные обязательства государства будут выполнены", – подчеркнул Макаров.