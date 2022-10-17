https://ria.ru/20221017/krizis-1824649090.html

В Госдуме назвали угрозу мирового экономического кризиса реальностью

В Госдуме назвали угрозу мирового экономического кризиса реальностью - РИА Новости, 17.10.2022

В Госдуме назвали угрозу мирового экономического кризиса реальностью

Угроза мирового экономического кризиса становится реальностью, которая станет одним из главных факторов исполнения бюджета России в ближайшие годы, заявил глава РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:48

2022-10-17T16:48

2022-10-17T16:57

экономика

россия

андрей макаров

госдума рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

мвф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Угроза мирового экономического кризиса становится реальностью, которая станет одним из главных факторов исполнения бюджета России в ближайшие годы, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.По словам депутата, в наибольшей степени на российский бюджет будут влиять такие факторы, как санкции, разрушение логистических цепочек и разрыв хозяйственных связей в мире, а также "фактор реально надвигающейся, становящейся все большей реальностью угрозы мирового экономического кризиса"."Понятно, что Россия не может остаться в стороне от этой ситуации, и в случае мирового экономического кризиса это также скажется и на экономике нашей страны", – сказал он.Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на прошлой неделе заявила, что видит риски рецессии в странах, которые составляют суммарно треть мирового ВВП, оценив общие потери мировой экономики от этого в 4 триллиона долларов к 2026 году. При этом, согласно последнему прогнозу МВФ, рост мировой экономики в 2023 году ожидается на уровне 2,7%, в частности, развитые экономики вырастут на 1,1%, а развивающиеся - на 3,7%.Проект бюджета РФ на 2023-2025 годы рассчитан исходя из базового варианта макроэкономического прогноза, согласно которому спад российской экономики по итогам текущего года составит 2,9%, в 2023 году она сократится еще на 0,8%. А в 2024 году ВВП России перейдет к росту – в основном за счет внутреннего спроса.Предполагается, что потребительский спрос в России будет поддержан ростом реальных доходов населения. По прогнозу Минэкономразвития, реальные денежные доходы населения вырастут в 2024 году на 3,1%, в 2025 году - на 2,8%."Отсюда задачи, которые ставятся перед бюджетом. Самая главная задача бюджета - это безусловное выполнение всех социальных обязательств, которые на себя приняло государство. Люди в стране должны знать, что как бы ни повлияли кризисы, логистические цепочки, санкции – все социальные обязательства государства будут выполнены", – подчеркнул Макаров.

https://ria.ru/20221014/ssha-1823969928.html

https://ria.ru/20221009/kitay-1822479795.html

https://ria.ru/20221007/krizis-1822112467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, андрей макаров, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мвф, санкции в отношении россии